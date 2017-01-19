Объекты Минобороны в Забайкалье будут отключены от теплоснабжения за долги

Теплоэнергетики приступают к отключению от тепла объектов Минобороны в Забайкальском крае, причиной стали многомиллионные долги, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения ТАСС.

Задоженность перед энергетиками накопилась у «Главного управления жилищно-коммунального хозяйства» (ГУ ЖКХ), которое обслуживает объекты оборонного министерства. Как заявил журналистам заместитель гендиректора теплогенерирующей компании ТГК-14 Юрий Дорфман, ГУ ЖКХ не уплатила энергетикам 75,8 млн рублей.

«Проблемой является не только сама задолженность, но и динамика платежей за поставленные услуги: в последний раз в добровольном порядке ГУ ЖКХ произвело платёж в мае 2016 года. Затем все средства от этой компании были получены по принудительным листам, то есть принудительно сняты с её счетов. Во-вторых, в декабре 2016 года мы получили гарантийное письмо об оплате до конца декабря 26 млн рублей. Но это гарантийное письмо исполнено не было, оплата не поступила», — рассказал Дорфман.

В январе 2017 года ТГК-14 ожидает увеличения задолженности ещё на 14 млн рублей. По словам Дорфмана, в ГУ ЖКХ заявили, что не собираются платить за теплоснабжение, поскольку предприятие не имеет средств на счетах.

Энергетики утверждают, что все отключения объектов Минобороны, которыми управляет ГУ ЖКХ, будут производиться только в соответствии с законодательством и о них уведомлены все заинтересованные стороны. Здания и сооружения, непосредственно связанные с обороноспособностью страны, а также жильё военных отключать не будут.

В ТГК-14 отмечают, что по тем объектам Минобороны, по которым генерирующая компания заключила прямые договоры на поставку тепла, минуя посредников, проблем с платежами нет. Ранее крупная задолженность по платежам за теплоснабжение объектов Минобороны в регионе возникла у компании «Ремонтно-эксплуатационное управление» — она не уплатила ТГК 168,8 млн рублей и в настоящее время находится в стадии банкротства.

Напомним, в начале октября 2016 года жители бывшего общежития в военном городке Иркутска после очередного отключения электричества написали на крыше «SOS Путин помоги». В своё время общежитие относилось к бывшему Иркутскому высшему военному авиационному инженерному училищу, которое в 2009 году прекратило существование. Земли и постройки перешли к Минобороны, но здание общежития отнесли к аварийным и поручили поставить на баланс Иркутской области. Из-за межведомственных разногласий дом до сих пор не причислен к правительству, хотя уже не имеет отношения к Минобороны.