Оскорбивший чувства верующих красноярский Buddha bar закрылся

Красноярский Buddha Lounge Bar закрылся после того как прокуратура признала заведение виновным в оскорблении чувств верующих и оштрафовала на 100 тысяч рублей, об этом на своей странице в Facebook написала супруга владельца бара Наталья Мязина.

Причиной прокурорской проверки стало обращение жительницы Улан-Удэ Валерии Санжиевой, которая возглавляет интернет-движение «За отмену Будда-баров!» Санжиева является автором петиции «Запретите Будда Бары по всей России!» на Change.org. От лица последователей буддистской религии в России она требует запретить использование имени Будды, его статуй и изображений в клубах, барах, ресторанах и других увеселительных заведениях.

Внимание активистки привлёк не только бар в Красноярске, но и подобные же «Будда-бары» в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Ростове, Оренбурге, Тюмени, Таганроге и Новокузнецке. Красноярская прокуратура проверила информацию, изложенную Санжиевой, и подтвердила факт нарушения чувств верующих. Заведение было оштрафовано, ему было предписано убрать из интерьера религиозные изображения и сменить вывеску. Как сообщила Наталья Мязина, владелец бара, вместо того чтобы вкладываться в дорогостоящие мероприятия по ребрендингу и смене интерьера, решил закрыть бар.

«Пришло судебное постановление о признании „Будда бара“ в оскорблении чувств верующих и присуждении штрафа в 100 тысяч рублей. Санжаева, и все оскорбившиеся, будьте счастливы, столько позитива вы нам принесли и веселья! Осталось только тандыр в виде головы Будды на Гоа закрыть, и всех с буддистскими татухами посадить, работы много, не сбавляйте обороты! А всем желаю смирения и терпимости!» — написала Мязина.

В ноябре 2016 года она сообщала, что штраф, выписанный прокуратурой, составит только 30 тысяч рублей, однако потом указала, что получила неверную информацию от надзорного ведомства и на деле штраф оказался намного выше.

Напомним, в январе 2017 года митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой» на премьере спектакля «Рождество» Ираиды Сальниковой в Новосибирском театре оперы и балета. В начале 2015 года митрополит Тихон также выступал против постановки оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета. Он утверждал, что в этом спектакле оскорбляются чувства верующих.