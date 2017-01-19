 

Оскорбивший чувства верующих красноярский Buddha bar закрылся

 19 января, 16:40
подходящие темы
Оскорбивший чувства верующих красноярский Buddha bar закрылся
Фото со страницы бара в социальной сети Вконтакте

Красноярский Buddha Lounge Bar закрылся после того как прокуратура признала заведение виновным в оскорблении чувств верующих и оштрафовала на 100 тысяч рублей, об этом на своей странице в Facebook написала супруга владельца бара Наталья Мязина.

Причиной прокурорской проверки стало обращение жительницы Улан-Удэ Валерии Санжиевой, которая возглавляет интернет-движение «За отмену Будда-баров!» Санжиева является автором петиции «Запретите Будда Бары по всей России!» на Change.org. От лица последователей буддистской религии в России она требует запретить использование имени Будды, его статуй и изображений в клубах, барах, ресторанах и других увеселительных заведениях.

Внимание активистки привлёк не только бар в Красноярске, но и подобные же «Будда-бары» в Москве, Санкт-Петербурге, Якутске, Ростове, Оренбурге, Тюмени, Таганроге и Новокузнецке. Красноярская прокуратура проверила информацию, изложенную Санжиевой, и подтвердила факт нарушения чувств верующих. Заведение было оштрафовано, ему было предписано убрать из интерьера религиозные изображения и сменить вывеску. Как сообщила Наталья Мязина, владелец бара, вместо того чтобы вкладываться в дорогостоящие мероприятия по ребрендингу и смене интерьера, решил закрыть бар.

«Пришло судебное постановление о признании „Будда бара“ в оскорблении чувств верующих и присуждении штрафа в 100 тысяч рублей. Санжаева, и все оскорбившиеся, будьте счастливы, столько позитива вы нам принесли и веселья! Осталось только тандыр в виде головы Будды на Гоа закрыть, и всех с буддистскими татухами посадить, работы много, не сбавляйте обороты! А всем желаю смирения и терпимости!» — написала Мязина.

В ноябре 2016 года она сообщала, что штраф, выписанный прокуратурой, составит только 30 тысяч рублей, однако потом указала, что получила неверную информацию от надзорного ведомства и на деле штраф оказался намного выше.

Напомним, в январе 2017 года митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет Чайковского «Щелкунчик» «оккультной постановкой» на премьере спектакля «Рождество» Ираиды Сальниковой в Новосибирском театре оперы и балета. В начале 2015 года митрополит Тихон также выступал против постановки оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы и балета. Он утверждал, что в этом спектакле оскорбляются чувства верующих.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 13 января, 11:49 • короче

Короче: Исаакиевский собор

В жанре «Короче» Сиб.фм разбирается с Исаакиевский собором, который губернатор Полтавченко решил передать РПЦ: что в соборе было при царе, при советской власти и после. И что ждет в скором будущем.
 9.12.2016, 12:32 • интервью

Сирийский пленник в гостях у сказки

Томский путешественник Константин Журавлёв рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, чем три года занимал себя в тюремных камерах.
 21.11.2016, 12:33 • статья

Детские страшилки

Корреспондент Сиб.фм попыталась разобраться, почему родители боятся ювенальной юстиции и обоснованы ли их страхи.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
присоединяйтесь!
    