Полиция Омска задержала школьницу за наркозакладки

Сотрудники полиции задержали в Омске 16-летнюю школьницу, которая подозревается в причастности к сбыту синтетических наркотиков методом «закладок», узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения регионального ГУ МВД.

Получив информацию о возможной причастности девушки к наркоторговле, полиция несколько недель наблюдала за школьницей и проверяла маршруты её передвижения.

«Было установлено, что девушка длительное время занималась сбытом синтетических наркотиков посредством закладок специально оборудованных тайников, в которые она помещала свёртки с дозами. В результате тщательно спланированных действий оперативников школьница была задержана в дневное время суток. В ходе личного досмотра у девушки было изъято 15 расфасованных пакетиков с наркотическим средством, именуемым „соль“, общий вес которого составил более 8 граммов», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Как отмечают полицейские, помимо наркотиков школьница имела при себе сумку с учебниками и спортивной формой. Выяснилось, что к «закладкам» она приступила сразу по окончании уроков. Задержанная пояснила полицейским, что в соцсетях ей поступило предложение стать распространителем наркотика за денежное вознаграждение с обещанием высокого и стабильного дохода.

По факту сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, в апреле 2016 года сотрудники регионального управления Госнаркоконтроля по Новосибирской области задержали учительницу колледжа и её ученицу, которые подозревались в распространении в городе синтетических наркотиков.