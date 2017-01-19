 

Суд отказал уволенному по доносу иркутскому доценту в восстановлении

 19 января, 18:32
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Суд отказал уволенному по доносу иркутскому доценту в восстановлении
Алексей Петров, фото со страницы в facebook

Кировский районный суд Иркутска отказался восстановить на работе бывшего доцента исторического факультета Иркутского государственного университета Алексея Петрова, который был уволен из-за прогулов, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения издания «МК Байкал».

Алексея Петрова уволили из ИГУ 16 ноября 2016 года. Официальной причиной увольнения стали результаты прокурорской проверки вуза. Она была проведена по заявлению иркутского активиста организации «Национально-освободительное движение» (НОД) Сергея Позникова. В заявлении Позников указывал на то, что Петров, занимая должность замдекана, часто отменяет свои лекции в связи с командировками за пределы региона.

Проверка подтвердила информацию об отсутствии преподавателя на рабочем месте в течение четырёх дней, затем руководством вуза было принято решение уволить замдекана, несмотря на то, что профсоюз университета проголосовал против. После увольнения Петров подал в суд иск с требованием отменить решение руководства вуза как незаконное.

В ходе разбирательства защитник преподавателя обращал внимание суда на то, что доцент факультета не обязан постоянно находиться на рабочем месте и может заниматься научной деятельностью за пределами университета. Кроме того, по словам адвоката, запланированные на 17-20 октября 2016 года занятия были перенесены на другие дни и состоялись — следовательно, никакого ущерба для студентов не возникло. Однако эти аргументы не убедили судью, и он отказал Петрову в иске.

Бывший преподаватель и его представитель могут в течение месяца подать в Иркутский областной суд апелляционную жалобу на вынесенное решение.

Напомним, в декабре 2016 года красноярский преподаватель эстрадного вокала, работавшая в центре дополнительного образования, потеряла работу после того как борец против ЛГБТ-пропаганды нашёл в соцсетях её старые фотографии и пожаловался на них начальству девушки. Правда, через несколько дней преподавателю сообщили, что она может восстановиться в прежней должности.

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