Красноярский художник Слонов проведёт сибирскую версию инаугурации Трампа

Известный красноярский художник Василий Слонов анонсировал проведение «сибирской инаугурации» избранного президента США Дональда Трампа, узнал корреспондент Сиб.фм 20 января из сообщения художника на его странице в Facebook.

«Все ведущие мировые футурологи единогласны в утверждении того, что будущим цивилизационным центром неизбежно становится Сибирь. Поэтому для вновь избранного президента США важно не просто заручиться сибирской поддержкой, но и получить инициированное право на княжение в Америке. Только после этого возможна и будет считаться действительной уже формальная инаугурация Дональда Трампа в Соединённых Штатах Америки», — написал Слонов в своём приглашении на церемонию.

По словам художника, «сибирская, конспирологическая инаугурация» состоится 20 января за несколько часов до официальной инаугурации Трампа в Вашингтоне. Местом проведения своей версии церемонии Слонов избрал один из красноярских баров, вход для всех желающих увидеть подготовленный перфоманс будет свободным.

В общении с журналистами художник категорически отказался раскрывать подробности инаугурации. В комментариях к сообщению Слонова пользователи Facebook напоминают ему, что Трампа в западных СМИ долгое время называли «сибирским кандидатом», и призывают использовать видоизменённый лозунг республиканца «Make Siberia great again!» Кроме того, ему советуют не забыть подготовить грамоты от Трампа для российских хакеров.

«Журналистам, готовящимся принять участие в пресс-конференции, просьба приготовить вопросы заранее. Будут даны ответы на самые каверзные вопросы... Специально к инаугурации изготовлена линейка арт-причиндалов, воспевающих сибирский край», — предупредил Слонов.

Напомним, в ноябре 2016 года депутат красноярского городского совета Владимир Владимиров из фракции «Патриоты России» пришёл на очередное заседание, надев маску Дональда Трампа. Как пояснил сам Владимиров, в тот момент он только что вернулся из США, где несколько дней наблюдал за ходом выборов нового лидера страны.