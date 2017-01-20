 

Китайская компания будет производить в Бурятии пляжные зонты и растить орхидеи

 20 января, 11:54
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Китайская компания будет производить в Бурятии пляжные зонты и растить орхидеи
Орхидеи, фото с сайта 7dach.ru

Китайская компания Activa приступила к реализации на территории Бурятии двух инвестиционных проектов общей стоимостью 1 млрд рублей — иностранцы планируют наладить производство деревянных пляжных зонтов и круглогодично выращивать орхидеи, узнал корреспондент Сиб.фм 20 января из сообщения пресс-службы правительства Республики Бурятии.

Оба производства развернутся в селе Брянске Кабанского района. На первом этапе китайские инвесторы намерены создать предприятие по глубокой переработке древесины до 120 тысяч кубометров в год, оно же будет заниматься производством пляжных зонтов, востребованных в туристической отрасли. Кроме того, Activa построит в селе складские помещения общей площадью до 50 тысяч квадратных метров с подъездными железнодорожными путями и будет предоставлять услуги по обработке грузов для торговых и логистических компаний.

На этой же производственной площадке будет создан круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию орхидей. Запуск первой теплицы запланирован на второй квартал 2017 года, она будет отапливаться от котельной, работающей на отходах деревообработки.

«На сегодняшний день приобретена производственная база площадью шесть гектаров с железнодорожным тупиком, устанавливается лесопильное и деревообрабатывающее оборудование, начата работа по организации производства. Уже ведутся строительно-монтажные работы по установке сушильных камер, универсальной котельной и первой экспериментальной теплицы площадью до 1 000 квадратных метров», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

В дальнейших планах китайской компании — строительство в этом же районе современного придорожного комплекса, включающего стоянку, автозаправочную станцию, а также гостиницу и зону отдыха.

По словам гендиректора Фонда регионального развития Анатолия Думнова, интерес инвесторов к Бурятии растёт. Предложения поступают как от предпринимателей из Китая и Южной Кореи, так и из других российских регионов, а также от местных предпринимателей.

«Сегодня у нас в разработке находится 39 инвестпроектов. Это говорит о том, что Бурятия интересна инвесторам и они готовы вкладывать свои средства. Мы со своей стороны готовы всем оказывать поддержку», — отметил Думнов.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что китайские инвесторы готовы вложить 400 млн $ в строительство нового целлюлозного завода мощностью 900 тысяч тонн целлюлозы в год в Енисейском районе Красноярского края. С российской стороны проект финансирует компания ООО «Сибирский лес».

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