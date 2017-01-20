Красноярский студент заплатит 8 тысяч за опубликованные интимные фото подруги

Житель Красноярска выплатит штраф в размере 8 тысяч рублей за то, что выложил в соцсеть «ВКонтакте» интимные фотографии бывшей девушки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 20 января.

Скандал разгорелся между 18-летними красноярскими студентами Аграрного университета и Аграрного колледжа. Молодые люди встречались два года. Девушка отправляла другу свои фотографии в обнажённом виде. После расставания парень решил отомстить бывшей подруге и разместил её интимные фото в группах эротического содержания соцсети «ВКонтакте». В результате к девушке поступило множество запросов на добавление в «друзья». Обнаружив в одной из групп свои откровенные снимки, где было видно её лицо, студентка написала заявление в полицию.

Красноярские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 («Распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну»). Максимальное наказание по этой статье сводится к двум годам лишения свободы или штрафу до 200 тысяч рублей.

Следствие установило, что фотографии опубликовал бывший молодой человек студентки. В качестве доказательств выступили скриншоты и изъятый системный блок компьютера. Парень раскаялся и извинился перед бывшей подругой, поэтому ему удалось избежать уголовного наказания. Октябрьский районный суд назначил ему штраф в размере 8 тысяч рублей. Эту сумму он должен выплатить в течение 60 дней.

«Несудимым ранее лицам, которые привлекаются по преступлениям небольшой или средней тяжести, если они раскаялись, загладили вред и возместили ущерб, нужно применять новую меру наказания уголовно-правового характера — это судебный штраф. Здесь выносится не обвинительный приговор, а постановление о прекращении уголовного преследования, то есть у человека не будет судимости», — прокомментировала мировой судья Красноярска Татьяна Моторина.

Напомним, что в декабре 2015 года Рудничный районный суд вынес обвинительный приговор 17-летнему жителю Кемерова, вымогавшему деньги у девушки и угрожавшему распространить её интимные фотографии в интернете.