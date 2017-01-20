 

Ледовую стену возвели в Томске для кубка России по ледолазанию

 20 января, 15:46
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Ледовую стену возвели в Томске для кубка России по ледолазанию
Фотографии предоставлены Иваном Темеревым

VI этап кубка России по ледолазанию стартовал в Томске — финалы покажут в прямой онлайн-трансляции, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель Томской Федерации альпинизма Иван Темерев 20 января.

Всероссийские соревнования пройдут с 20 по 22 января 2017 года на новой современной конструкции в Академгородке, строительство которой закончили в январе 2017 года. Заброшенный лыжный трамплин превратился в тренажёр для ледолазных тренировок и соревнований. Опробуют новую конструкцию спортсмены из Томска, Новосибирска, Кемерова, Барнаула, Иркутска, Тюмени, Екатеринбурга, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии.

«В 2016 году заброшенный трамплин в Академгородке передали нам в долгосрочную безвозмездную аренду для создания альпинистского тренажёра. В качестве образца был тренажёр, расположенный в Кирове, где проводятся знаковые соревнования в этом виде спорта», — пояснил Иван Темерев.

Соревноваться спортсмены будут в двух дисциплинах — скорости и трудности. В скорости ледолазы будут взбираться на ледовую стену высотой 15 метров. Её организаторы начали заливать 17 декабря 2016 года. Трудность проведут на нависающих плоскостях. Конструкцию длиной 21 метр для этой дисциплины начали строить 15 октября 2016-го, монтаж закончили в середине января 2017-го, её длина 21 метр. Она представляет собой обратную сторону стола разгона (трамплин снизу) — его обшивают с помощью древесины и фанеры.

Ледолазание — молодой, но перспективный вид спорта. Томские юные спортсмены неоднократно привозили кубки и медали с всероссийских и международных соревнований. В этом году они планируют принять участие в юношеском чемпионате мира, который пройдёт во Франции.

«До прошлого года в составе сборной России от Томска был Василий Терёхин, который переехал в Красноярск и стал выступать за другой регион. У него был мировой уровень — регулярный призёр на российских стартах и на этапах кубка мира, — рассказал Иван Темерев. — Из-за отсутствия конструкции не было подпора молодёжью. На протяжении трёх лет тренер Елена Темерева занимается на базе Дома детства и юношества „Кедр“ с ребятами группы „Искра“ скалолазанием летом и ледолазанием зимой. Спортсмены растут. К примеру, Юлия Филатьева стала входить в призы на взрослых стартах, так что, судя по всему, тренировочный курс взят верный».

Среди участников VI этапа кубка России — мастера спорта и кандидаты в мастера спорта по ледолазанию. Это значит, что состязания будут красивыми и зрелищными. Финалы в дисциплине трудность покажут в прямой интернет-трансляции 22 января с 9:00 до 16:00. По прогнозу, ожидается комфортная для лазания на свежем воздухе погода: мороз не превысит −14 °С.

Помимо взрослого кубка России, в эти дни проведут чемпионат Томской области и Всероссийские юношеские соревнования по ледолазанию.

Напомним, что в декабре 2016 года барнаульский ледолаз Дмитрий Гребенников вошёл в пятёрку лучших на кубке России, который проходил в Кирове.

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