Новосибирские врачи назвали мошенничеством сбор средств обожжённой девочке

Врачи новосибирского ожогового центра разоблачили историю мнимой пациентки Сонечки Набатовой. Просьба перечислить деньги набрала 186 репостов «ВКонтакте» с 16 января, но автор удалила сообщение, узнал 20 января корреспондент Сиб.фм в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

Трогательный рассказ о пожаре в Бердске врачи назвали ложью. Сбор средств пострадавшей 2-х летней девочке Сонечке Набатовой начался на странице пользователя под именем Елена Ананьина «ВКонтакте» 16 января.

Автор сообщения описала пожар в частном доме Бердска 9 января. «Отец Евгений сквозь огонь вынес дочку на улицу и они получили очень сильные ожоги. Помимо ожогов погибла в пожаре защищая собой мать Сонечки. Необходимо дорогостоящее лечение, ведь у нёё ожог 4-й степени — омертвение и даже обугливание не только кожи, но и глубже лежащих тканей — мышц, сухожилий и даже костей. Кто сколько сможет, каждая копеечка это большая помощь», — пишут авторы сообщения на страничке Елены Ананьиной (орфография и пунктуация сохранены Сиб.фм). Также деньги собирали на лечение в «ожоговом центре Тель-Авива, Израиль».

Внутренняя проверка ожогового центра Новосибирска показала, что пациентки под именем Сонечки Набатовой у них нет. Такая пострадавшая не поступала в больницы Бердска. Притом что многие люди звонили в ожоговый центр и даже приносили подгузники после сообщения «ВКонтакте».

Скриншоты пресс-службы Новосибирской областной клинической больницы

«Под объявлением была размещена фотография ребенка, очень странная. Диагностировать по ней, конечно, ничего нельзя, но это точно не ребенок с недавними ожогами. Не говоря уж о том, что ожоги 4-ой степени выглядят совершенно по-другому», — сообщил главный врач-комбустиолог Новосибирской области Андрей Шмырин.

Призыв к помощи собрал более 186 репостов и сотни «лайков» «Вконтакте» с 16 января, однако сейчас он удалён. Врачи призвали проверять сообщения и если информация касается Новосибирской областной клинической больницы — звонить в справочную по телефону 8(383) 346-01-77.

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