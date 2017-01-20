Официант барнаульского ресторана вернул бизнесмену 4 млн рублей

Барнаульскому бизнесмену вернули борсетку с 4 млн рублей, которую он забыл на столике в ресторане, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения журнала «Капиталист» 20 января.

Предприниматель отмечал успешную продажу автомобиля в одном из ресторанов Барнаула. Когда мужчина покидал заведение, он забыл на столе борсетку, в которой находились вырученные от продажи машины деньги в размере 4 млн рублей. Пропажу обнаружил официант, убирающий со стола.

Как пояснил владелец ресторана Алексей Павленко, хозяина борсетки нашли довольно быстро при помощи карты лояльности. Это именная накопительная карта, которая предлагается посетителям при расчёте. Деньги бизнесмену были возвращены, а официант получил щедрые чаевые.

Алексей Павленко отметил, что сумки с различными ценностями в ресторане забывают часто. Как правило, сотрудники успевают обнаружить и вернуть пропажу ещё перед тем, как посетитель оденется и уйдёт. В любом случае, при необходимости посетителя находят: в ресторане установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, что в феврале 2014 года семейная пара из Новокузнецка вернула бизнесмену найденный портфель с миллионом рублей.