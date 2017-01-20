 

Иркутские прокуроры заставили китайских овощеводов прекратить загрязнять Байкал

 20 января, 13:13
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Иркутские прокуроры заставили китайских овощеводов прекратить загрязнять Байкал
Фото с сайта www.komanda-k.ru

Двое граждан КНР построили теплицы вдоль реки Селенга и сливали сточные и бытовые отходы в реку — нарушения прекратились после суда, узнал 20 января корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Агропромышленная компания «Луч» сдала земельные участки вдоль реки Селенги двум гражданам КНР в 2016 году. При этом с иностранцами не заключали договор субаренды, сделка прошла без разрешения администрации Тарбагатайского района.

Прокуратура проверила китайские теплицы в экологической зоне озера «Байкал». Граждане Китая выращивали овощи в земле и теплицах, а воду для полива брали из реки Селенги без разрешения. Также арендаторы устроили на берегу реки автостоянку для насосных машин без твёрдого покрытия.

Китайские рабочие жили в железном вагончике на берегу реки, возле которого хранили твёрдые бытовые отходы. Из-за близости к реке мусор, сельскохозяйственные и канализационные стоки попадали в воду Селенги, а затем в озеро Байкал.

Тарбагатайский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о нарушении статьи 2 ФК «Об охране озера Байкал». Иностранные предприниматели обязаны получить разрешение на забор воды для полива, оборудовать стоянку для автоцистерны с насосом, а также организовать сбор и вывоз мусора.

Напомним, последний вулкан Сибири сдали в аренду красноярским скотоводам. Природный памятник Красноярского края вулкан Чёрная сопка оказался в аренде у частных лиц, все три участка были предназначены под пастбище. Муниципальные и краевые депутаты Красноярского края испугались уничтожения памятника и предложили присвоить ему статус охраняемого государством.

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