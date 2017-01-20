Росгвардия будет защищать врачей омской скорой помощи

Омская станция скорой медицинской помощи (СМП) подписала договор с Росгвардией, чтобы защитить медиков при нападениях, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерческих вестей» 20 января.

Главный врач станции СМП Омска Максим Стуканов рассказал о заключённом с Росгвардией договоре на круглом столе, где обсуждалась безопасность фельдшеров и врачей СМП.

«Мы первая в России скорая помощь, которая заключила контракт с Росгвардией, — подчеркнул Максим Стуканов. — Эта организация имеет более широкие полномочия, чем полиция, и самую большую мобильность — их много, они рассредоточены по всему городу и действуют быстро. Мы на сегодняшний день имеем возможность организовать тревожную кнопку на планшете, после нападения можно вызвать представителей Росгвардии».

По словам Стуканова, с 2010 года в Омской области 16 врачей скорой помощи пострадали от нападения пациентов. Главврач возлагает большие надежды на Росгвардию — на вызов должна приезжать бригада из двух вооружённых человек в бронежилетах.

Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко в июне 2016 года заявлял, что за нападение на врачей нужно ужесточить наказание. В качестве аргумента он привёл, что в регионе с января по июнь 2016 года на медиков неоднократно нападали пьяные люди, наркоманы и даже собаки.

Напомним, что в октябре 2016 года в Новокузнецке пациент сломал ногу приехавшей на вызов медсестре скорой помощи.