 

Росгвардия будет защищать врачей омской скорой помощи

 20 января, 08:15
были упомянуты
подходящие темы
Росгвардия будет защищать врачей омской скорой помощи
Фото с сайта bloknot-voronezh.ru

Омская станция скорой медицинской помощи (СМП) подписала договор с Росгвардией, чтобы защитить медиков при нападениях, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерческих вестей» 20 января.

Главный врач станции СМП Омска Максим Стуканов рассказал о заключённом с Росгвардией договоре на круглом столе, где обсуждалась безопасность фельдшеров и врачей СМП.

«Мы первая в России скорая помощь, которая заключила контракт с Росгвардией, — подчеркнул Максим Стуканов. — Эта организация имеет более широкие полномочия, чем полиция, и самую большую мобильность — их много, они рассредоточены по всему городу и действуют быстро. Мы на сегодняшний день имеем возможность организовать тревожную кнопку на планшете, после нападения можно вызвать представителей Росгвардии».

По словам Стуканова, с 2010 года в Омской области 16 врачей скорой помощи пострадали от нападения пациентов. Главврач возлагает большие надежды на Росгвардию — на вызов должна приезжать бригада из двух вооружённых человек в бронежилетах.

Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко в июне 2016 года заявлял, что за нападение на врачей нужно ужесточить наказание. В качестве аргумента он привёл, что в регионе с января по июнь 2016 года на медиков неоднократно нападали пьяные люди, наркоманы и даже собаки.

Напомним, что в октябре 2016 года в Новокузнецке пациент сломал ногу приехавшей на вызов медсестре скорой помощи.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 15.07.2016, 15:00 • статья

Вам пакет нужен?

После принятия «Пакета Яровой» корреспондент Сиб.фм выяснил у сибирских представителей крупнейших операторов и провайдеров, что ждёт отрасль и клиентов летом 2018 года.
 4.05.2016, 10:30 • интервью

Сферы IT не существует

Сооснователи компании Acronis Сергей Белоусов и Станислав Протасов рассказали корреспонденту Сиб.фм, почему интернет нужно регулировать, зачем делать бэкапы и почему с высокими технологиями в России всё хорошо.
 25.06.2015, 07:00 • интервью

Спасибо деду за победу

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Госдума объявила самую масштабную амнистию в современной истории России. Корреспондент Сиб.фм собрал самые резонансные новосибирские дела, виновники которых вышли на свободу.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
присоединяйтесь!
    