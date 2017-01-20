 

Сборные Сибири и Москвы встретятся на «Матче всех звёзд» чемпионата «Открой рот»

 20 января, 12:50
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Сборные Сибири и Москвы встретятся на «Матче всех звёзд» чемпионата «Открой рот»
Фото из альбомов группы чемпионата в соцсети «ВКонтакте»

21 января в Новосибирске пройдёт третий «Матч всех звёзд» чемпионата России по чтению вслух «Открой рот»: сборная Сибири выступит против сборной Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм у организатора чемпионата Михаила Фаустова 20 января.

«Матч всех звёзд» традиционно проводится третий год, а в «Открой рот баре» состоится впервые. Он включает в себя пять раундов. За сборную Москвы сразятся чемпионы прошлых лет Михаил Векслер и Таш Грановски и неоднократные победители различных проектов чемпионата Зарема Заудинова, Эмилия Деменцова и Жанна Кочнева.

В сборную Сибири тоже входят чемпионы прошлых лет Василий Дубков, Татьяна Диканская и Леонид Проворов, а также Иван Притуляк из Омска и Василий Торгашин из Красноярска.

«Тогда только становилось популярным это мероприятие. Послушал отзывы о том, как весело оно проходит, подумал: читать люблю, голосом работать умею, поэтому решил поучаствовать. В первом своём чемпионате в финале встретился с Лаврентием Сорокиным и победил. От предстоящего матча жду веселья. Очень важен текст, который тебе попадётся, хорошо если он будет забавным. Наверняка будет очередная подстава, потому что сам по себе „Открой рот“, как называет его Михаил Фаустов, — одна сплошная подстава», — рассказал корреспонденту Сиб.фм чемпион 2012 года Леонид Проворов.


Михаил Фаустов о кровавом режиме, ужасной Перми и любви к чтению вслух

Оценивать участников будет жюри: главный редактор интернет-журнала Сиб.фм Сергей Самойленко, руководитель проекта Тотальный диктант Ольга Ребковец, актёр театра «Глобус» Лаврентий Сорокин, художник Вячеслав Мизин и руководитель отделения ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» в Красноярске Василий Дамов.

По словам организаторов, книги отберут такие, чтобы всем было весело.

«С 2017 года мы переводим чемпионат на систему осень-весна: победитель будет определяться не под Новый год, как было раньше, а летом. Это связано с тем, что в июне состоится большой книжный фестиваль на Красной площади в Москве, где мы будем проводить финал», — сообщил Михаил Фаустов корреспонденту Сиб.фм.

Новый сезон чемпионата (шестой) начнётся в августе 2017 года. Призовой фонд финала вырос до 200 тысяч рублей.

Напомним, что мэрия Новосибирска в январе 2015 года проводила аналог чемпионата по чтению вслух «Открой рот» для старшеклассников.

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