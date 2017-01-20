Сотрудник угрозыска в Иркутске километр ехал на капоте машины подозреваемого

Иркутский карманник-рецидивист, уходя от погони, около километра вёз сотрудника уголовного розыска на капоте своей машины, узнал корреспондент Сиб.фм 20 января из сообщения ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее судимый 29-летний житель Иркутска в очередной раз попал в поле зрения оперативников из-за подозрения в краже мобильного телефона — его вытащили из кармана женщины, стоявшей в очереди к окну регистратуры в поликлинике. При этом, как уточняется в сообщении ГУ МВД, сама женщина кражи не заметила и продолжала стоять в очереди, в то время как сыщики уже знали о преступлении.

Стражи порядка попытались провести задержание подозреваемого в краже, но тот вовремя заметил приближающихся оперативников и, запрыгнув в салон своего автомобиля, попытался скрыться.

«Путь иномарке преградил старший оперуполномоченный Сергей Осинцев. Чтобы не попасть под колёса внедорожника, он успел запрыгнуть на капот и схватился за дворники. Пытаясь сбросить преследователя, злоумышленник создавал опасные манёвры на дороге, постоянно увеличивая скорость. На помощь Сергею тут же поспешили его коллеги. Вскоре на одном из перекрёстков автомобиль оказался зажат между другими участниками дорожного движения и в результате был остановлен», — говорится в сообщении ГУ МВД.

При обыске задержанного и его автомобиля стражи порядка нашли похищенный мобильный телефон. По словам старшего лейтенанта Осинцева, подобная история с ездой на капоте в его полицейской карьере происходит впервые.

«За 10 лет службы в ОВД приходилось сталкиваться с разными ситуациями, но в этом случае я прекрасно понимал, что преступник, уйдя от преследования, избавится от улик, а значит, останется безнаказанным. Этого допустить я не мог», — отметил отличившийся сыщик.

После задержания подозреваемого оперативники вернулись в поликлинику, где отыскали к тому моменту ещё ничего не подозревавшую женщину и сообщили ей о том, что её телефон похищен, найден и в скором времени будет возращён.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, подозреваемый взят под арест. Выяснилось, что мужчина отбывает условный срок за ранее совершённое аналогичное преступление. Кроме того, сотрудники регионального управления СКР проводят в отношении арестованного доследственную проверку, предварительно квалифицируя его сопротивление при задержании по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В областном ГУ МВД отмечают, что оперативники региона не в первый раз проводят задержание подозреваемого с риском для жизни: в октябре 2016 года в городе Шелехове заместитель начальника угрозыска Артём Дудник, задерживая квалифицированного квартирного вора, около двух километров проехал на капоте иномарки, пока не разбил кулаком лобовое стекло и не вынудил подозреваемого остановиться.

Напомним, в декабре 2016 года сотрудникам спецбатальона ДПС в Забайкальском крае пришлось применить табельное оружие и начать стрельбу, чтобы остановить автомашину, предположительно находившуюся в угоне.