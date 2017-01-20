 

Следователи задержали подозреваемого в обрушении конного клуба в Бердске

 20 января, 09:46
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Следователи задержали подозреваемого в обрушении конного клуба в Бердске
Фото пресс-службы ГУ МЧС Новосибирской области

Новосибирские следователи назвали причину обрушения конного клуба «Аллюр» и предполагаемую виновницу, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного управления СК России по Новосибирской области 20 января.

Вечером 19 января 2017 года под тяжестью снега обрушилась крыша конного клуба «Аллюр», расположенного недалеко от города Бердска Новосибирской области. В результате обвала погибли 15-летняя воспитанница клуба и 45-летний тренер, двое подростков получили тяжёлые травмы и сейчас находятся в больнице. Кроме того, спасатели достали из-под обломков три мёртвых лошади и одну живую.

«Самовольно построенный манеж для занятий конным спортом располагался на территории земельного участка бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова, который вместе со зданиями арендовал индивидуальный предприниматель — руководитель конного клуба „Аллюр“, — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. — Крыша самовольной постройки не выдержала значительный снежный покров и обрушилась на находящуюся в манеже группу из семи человек, занимающихся конным спортом».

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Руководитель конного клуба «Аллюр» Римма Воротникова, арендовавшая строение, задержана по подозрению в совершении преступления. В настоящее время с ней работают следователи.

По информации МЧС Новосибирской области, более 360 человек и 81 единица техники принимали участие в разборе завалов конного клуба. За пять часов спасатели полностью разобрали завалы, подняли и собрали все опасные металлические обломки, расчистили место от снега.

Напомним, что в феврале 2015 года обрушившаяся крыша авторемонтной мастерской в Новосибирске смяла три грузовика и два троллейбуса.

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