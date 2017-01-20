 

Замначальника УМВД Барнаула задержан по обвинению во взятке от подозреваемого

 20 января, 12:30
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Замначальника УМВД Барнаула задержан по обвинению во взятке от подозреваемого
Фото elbrus-times.ru

Оперативники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали заместителя начальника УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова в момент передачи ему 400 тысяч рублей в качестве части взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 20 января из сообщения «Коммерсанта».

Уголовное дело в отношении 36-летнего полицейского, который был назначен на руководящую должность менее года назад, возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки, совершённое в особо крупном размере».

По версии следствия, в начале 2016 года подполковник Арестов предложил предпринимателю из Бийска, который подозревался в мошенничестве, решить его проблемы с правоохранительными органами — закрыть дело, вернуть арестованное имущество, а также гарантировать невозобновление расследования. За это полицейский якобы попросил заплатить ему 1,2 млн руб. Посредником в переговорах и передаче денег выступал хороший знакомый подполковника, в прошлом сотрудник полиции. По информации следственного управления, в период с мая 2016 года по январь 2017 года бийский коммерсант несколько раз передавал деньги для Арестова.

18 января во время встречи с посредником, который передал Арестову очередной транш в виде 400 тысяч рублей, высокопоставленного полицейского задержали оперативники ФСБ, встреча проходила в автомобиле Арестова. Оба подозреваемых после задержания были отправлены в камеру предварительного заключения. В отношении посредника уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». В ближайшее время должен быть решён вопрос об аресте подозреваемых.

По информации источников «Коммерсанта» в силовых структурах, в связи с задержанием высокопоставленного полицейского служба собственной безопасности регионального главка МВД инициировала внутреннюю проверку. По её результатам к ответственности будут привлечены те, кто рекомендовал подполковника Арестова при его назначении на руководящую должность.

Напомним, 17 января стало известно, что кемеровский предприниматель Александр Щукин, помещённый под домашний арест после обвинения в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской», написал явку с повинной и признал, что в 2014 году передал автомашину BMW X5 в качестве взятки главе управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, также фигурирующему в деле о вымогательстве акций.

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