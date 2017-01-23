Академики Сибири тайно выбрали кандидатов в директора 10 институтов СО РАН

26 учёных будут бороться за посты руководителей крупных научных институтов в пяти регионах Сибири, большинство из них — коллеги по месту работы, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы СО РАН.

В десяти институтах Сибирского отделения Российской академии наук стали известны имена кандидатов на пост руководителей. Президиум СО РАН утвердил список Федерального агентства научных организаций из 26 человек после тайного рейтингового голосования. Корреспондент Сиб.фм разобрался в биографии претендентов в топ-менеджеры сибирской науки.

Красноярский научный центр. фото Сергея Филинина с сайта www.feelek.livejournal.com

Руководить Красноярским научным центром СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН) будет один из двух кандидатов. Ими стали директор Института физики имени Л. В. Киренского в Красноярске Никита Волков и глава Института химии и химической технологии Николай Чесноков. Красноярский научный центр объединяет 10 институтов, а его руководителя можно считать «мэром Красноярского академгородка».

Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН в Новосибирске возглавят заведующий лабораторией технического зрения Пётр Завьялов или сотрудник Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Игорь Куропятник.

Академик РАН, бывший вице-мэр Иркутска Игорь Бычков, возможно, сохранит пост директора Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова в Иркутске. На эту же должность претендует Анна Щеглова, заместитель Бычкова по научной работе.

Институт химии нефти СО РАН.Фото www.wikimapia.org

Заведующего лабораторией каталитической переработки лёгких углеводородов Алексея Восмерикова могут повысить до директора Томского института химии нефти СО РАН. С ним соперничает доцент кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений Наталья Красноярова.

Четверо кандидатов претендуют на право возглавить Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске. Это член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный, заместитель директора института по научной работе Владимир Рихтер, завлабораторией геномной и белковой инженерии Дмитрий Жарков, а также заведующий лабораторией органического синтеза Владимир Сильников.

Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН в Академгородке может возглавить завлабораторией хромосомной инженерии Сергей Демаков или его коллега из лаборатории геномики Степан Белякин. Ещё двое претендуют на пост директора — завлабораторией клеточного деления Алексей Пиндюрин и ответственный за лабораторию сравнительной геномики Владимир Трифонов.

Биогеохимик и экогеофизик претендуют на пост директора Института водных и экологических проблем СО РАН в Барнауле. Учёный Александр Пузанов известен как участник программы экологической безопасности пусков ракет с космодрома «Байконур», сейчас он временно исполняет обязанности директора ИВЭП СО РАН. Его может сменить завлабораторией физики атмосферно-гидросферных процессов Андрей Романов.

Новосибирские учёные-геологи Николай Крук, Сергей Смирнов и Александр Толстов претендуют на пост директора Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН. Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука могут возглавить завлабораторией электромагнитных полей Игорь Ельцов, завлабораторией теоретических основ прогноза нефтегазоносности Лев Бурштейн и завлабораторией экономики недропользования и прогнозов развития нефтегазового комплекса Леонтий Эдер. Главой Института философии и права СО РАН может стать крупный специалист по античной философии Марина Вольф или этносоциолог и видный специалист по коренным народам Севера и Сибири Юрий Попков.

Напомним, глава СО РАН сообщил о риске слияния институтов в октябре 2016 года. Академик Александр Асеев потребовал остановить укрупнение и слияние научно-исследовательских институтов Сибири. По его словам, Федеральное агентство научных организаций России грубо нарушает федеральный закон ФЗ № 253 «О Российской академии наук», по которому научно-методическое руководство исследовательскими организациями осуществляет сама академия.