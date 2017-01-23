Центробанк России лишил лицензии омский и барнаульский банки

Центральный банк России отозвал лицензии на совершение банковских операций у барнаульской кредитной компании «Тальменка-банк» и омского банка «Сириус», документы изучил корреспондент Сиб.фм 23 января.

На сайте Центробанка 23 января 2017 года опубликовали документы о решении отозвать лицензии на проведение банковских операций у двух кредитных организаций: барнаульского «Тальменка-банка» и омского банка «Сириус». Это решение было принято в связи с тем, что банки не исполняли в полной мере федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность.

Кредитные организации не соблюдали требования нормативных актов Банка России, которые прописаны в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», тем временем руководство и собственники банков не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности.

«Тальменка-банку» и «Сириусу» Центробанк назначил временных управляющих, которые будут работать до назначения конкурсных руководителей или ликвидаторов. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Согласно данным отчётности, к 1 января 2017 года «Тальменка-банк» занимал 425-е место в банковской системе России по величине активов, в то время как банк «Сириус» находился на 527-м месте.

Напомним, что в январе 2016 года Центральный банк России за нарушение того же Федерального закона отозвал лицензию у омского «Мираф-Банка», а в сентябре 2016-го — у трёх новосибирских филиалов «Военно-Промышленного банка». В сентябре 2015 года была приостановлена деятельность алтайского «Зернобанка» из-за неисполнения обязательств перед кредиторами. У «Новокузнецкого муниципального банка» в декабре 2013 года начались проблемы с выплатой наличных, по этой причине в январе 2014 года Банк России лишил его лицензии.