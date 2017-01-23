 

Центробанк России лишил лицензии омский и барнаульский банки

 23 января, 12:19
были упомянуты
подходящие темы
Центробанк России лишил лицензии омский и барнаульский банки
Фото с сайта pravdaurfo.ru

Центральный банк России отозвал лицензии на совершение банковских операций у барнаульской кредитной компании «Тальменка-банк» и омского банка «Сириус», документы изучил корреспондент Сиб.фм 23 января.

На сайте Центробанка 23 января 2017 года опубликовали документы о решении отозвать лицензии на проведение банковских операций у двух кредитных организаций: барнаульского «Тальменка-банка» и омского банка «Сириус». Это решение было принято в связи с тем, что банки не исполняли в полной мере федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность.

Кредитные организации не соблюдали требования нормативных актов Банка России, которые прописаны в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», тем временем руководство и собственники банков не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности.

«Тальменка-банку» и «Сириусу» Центробанк назначил временных управляющих, которые будут работать до назначения конкурсных руководителей или ликвидаторов. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Согласно данным отчётности, к 1 января 2017 года «Тальменка-банк» занимал 425-е место в банковской системе России по величине активов, в то время как банк «Сириус» находился на 527-м месте.

Напомним, что в январе 2016 года Центральный банк России за нарушение того же Федерального закона отозвал лицензию у омского «Мираф-Банка», а в сентябре 2016-го — у трёх новосибирских филиалов «Военно-Промышленного банка». В сентябре 2015 года была приостановлена деятельность алтайского «Зернобанка» из-за неисполнения обязательств перед кредиторами. У «Новокузнецкого муниципального банка» в декабре 2013 года начались проблемы с выплатой наличных, по этой причине в январе 2014 года Банк России лишил его лицензии.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 30.12.2016, 11:10 • статья

Новая жизнь с Нового Года

5 способов начать новую жизнь с нового года: выучить французский и английский, привести в порядок личные финансы, заняться фитнесом, найти идеальную кофейню.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
присоединяйтесь!
    