В Новосибирске открылся центр оформления военной ипотеки: компания «Сибакадемстрой» подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с Росвоенипотекой, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм на пресс-завтраке.

В 2016 году в два раза увеличилось количество обращений по военной ипотеке в «Сибакадемстрой», в том числе и по этой причине компания договорилась о сотрудничестве с Росвоенипотекой.

«В 2017 году мы планируем увеличить объём сделок, предложив военнослужащим новый продукт: квартиры с отделкой и качественный сервис — центр военной ипотеки на Ленина, 1», — отметил директор по продажам компании «Сибакадемстрой» Динар Зарипов.

Личное присутствие военных при оформлении сделки необязательно: всё можно сделать дистанционно, включая электронную регистрацию договора в Росреестре.

«Программы по военной ипотеке постоянно совершенствуются: раньше военнослужащие могли выбирать только вторичное жильё. Сейчас 80 % военнослужащих покупают жильё на вторичном рынке и только 20 % — на первичном.

Например, за 2016 год военнослужащими по новосибирскому филиалу было приобретено 2 466 квартир, из которых 355 — на первичном рынке.

Есть куда расти», — сообщил директор новосибирского филиала ФГКУ «Росвоенипотека» Сергей Данилов.

Эксперты также подчеркнули, что Новосибирск — миллионный город, в котором военнослужащие часто остаются жить и после прохождения военной службы. Поэтому как раз по военной ипотеке приобретается недвижимость для постоянного места жительства.

Военная ипотека становится доступнее, потому что произошло много изменений в нормативно-правовой базе. Например, Сергей Данилов рассказал об изменениях, связанных с возможностью покупки жилого помещения. Если оба супруга являются участниками накопительной ипотечной системы, то они могут объединить свои накопления и кредиты для приобретения одной квартиры. Это расширяет возможности.

Об изменениях, актуальных для банков, рассказала начальник отдела продаж розничных продуктов Газпромбанка в Новосибирске Елена Бусова:

«Изменились подходы аккредитации по военной ипотеке.

Если в 2011 году были жёсткие требования к степени готовности объекта (не менее 90 %), то сегодня мы можем работать практически с котлована.

Безусловно, не с каждым застройщиком, только высшего уровня. К тому же должен быть определённый пакет документов, в том числе гарантийные письма от Минстроя. На данный момент у нас аккредитовано порядка 70 объектов, — это значит, что у клиентов есть выбор».

Трендом 2016 года, по мнению экспертов рынка недвижимости, стал перелом в сторону вторичного рынка.

«Мы заметили этот тренд немного позже, чем остальные банки (третий квартал 2016 года). Обрадовались этому факту не только как банкиры, но и как участники рынка недвижимости, потому что понимаем, что если не будут брать вторичное жильё, откуда брать первоначальные взносы на первичное. Надеемся, что 2017 год внесёт какие-то коррективы и на рынке установится разумный баланс», — добавила Елена Бусова.

Напомним, в октябре 2016 года в Новосибирске эксперты провели опрос и выяснили, что половина жителей города готова отказаться от отпуска ради ипотеки.