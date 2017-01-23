Красноярский депутат предлагает машинам скорой помощи таранить безответственных водителей

Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров просит ужесточить ответственность за препятствие работе экстренных служб, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм из поста в социальной сети Facebook.

Депутат Сергей Натаров возмущён поведением водителей, которые не пропускают машины скорой помощи или МЧС. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Инциденты с хамским отношением автоводителей к медикам, к сожалению, перестали быть редкостью, приводя к трагическим последствиям. Такие водители — это безнравственные личности с перевёрнутыми моральными устоями. Как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идёт с сигнальными маячками?» — пишет Сергей Натаров.

В своём посте он упомянул и тех автомобилистов, которые не только перегораживают проезды во дворах, но и паркуются на местах, отведённых для спецтехники.

«Необходимо ужесточить ответственность за препятствование работе медиков и сотрудников МЧС. Этот вопрос уже прорабатывается в Минздраве России и в Государственной Думе. Привлекается мнение общественности и пациентов. Скорее всего, потребуются изменения законодательства с целью разрешить машинам экстренных служб таранить не пропускающие их автомобили. В то же время водители карет скорой помощи должны учитывать, что характер повреждений не должен воспрепятствовать им доехать до места нахождения больного», — добавил депутат.

По мнению Сергея Натарова, в таких случаях ущерб владельцам повреждённых автомобилей должен будет возмещаться страховыми компаниями или самими хозяевами транспорта.

Накануне, 22 января, на Мочищенском шоссе в Новосибирске перевернулась машина скорой помощи из-за того, что её не пропустил водитель.

Напомним, в Новосибирске в октябре 2011 активисты благотворительного фонда пытались привлечь внимание к этой проблеме — проводили акцию «Пропусти скорую».