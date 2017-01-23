Машина скорой помощи перевернулась вместе с пациентом в Новосибирске

Автомобиль скорой медицинской помощи на Мочищенском шоссе в Новосибирске перевернулся на бок, потому что ему не уступили дорогу, узнал корреспондент Сиб.фм 23 января из сообщения Новосибирской аварийно-спасательной службы АСТ-54.

Авария случилась на Мочищенском шоссе, недалеко от перекрёстка с Дачным шоссе. Неизвестный водитель не пропустил машину скорой помощи, в результате чего она улетела в сугроб и перевернулась на левый бок. По сообщению очевидцев, микроавтобус скорой помощи двигался с включёнными проблесковыми маячками и спецсигналами. В салоне находились водитель, врач, фельдшер и пациент. Пассажирам скорой помощи удалось обойтись без серьёзных травм. Врач получил ушиб позвоночника.

Очевидцы выложили в интернет запись с видеорегистратора, на которой видно, как пожарные ставят на колёса машину скорой помощи.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» этот случай стали активно обсуждать — мнения разделились.

«Если уж на то пошло, то водитель скорой должен убедиться, что его пропускают, а не „переть“ напролом! Правила кровью писаны», — написал подписчик группы АСТ-54 Антон Кайгородцев.

«У него (водителя скорой — прим. Сиб.фм) „люстра“ с сиреной и преимущество. Когда в салоне умирает человек, то времени убеждаться особо нет, для этого работает „люстра и сирена“, люстру издалека видно, а сирену издалека слышно. Под пожарный „Урал“ почему-то никто не вздумает лезть. У него („Урала“ — прим. Сиб.фм) масса, и там куча злых мужиков, которые могут накидать, а скорая — чего её бояться, там девчонка-фельдшер», — ответил Кайгородцеву подписчик Павел Тайкин.

Напомним, что в феврале 2013 года на «винаповском» мосту в Новосибирске машина скорой помощи врезалась в автомобиль марки Lexus и перевернулась. В июне 2012 года в Красноярском крае случилось ДТП с участием скорой по вине пьяного полицейского. На полной скорости он врезался в скорую помощь, в результате чего фельдшера в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.