Мэр Новосибирска разрешил 15-летний спор архитекторов о пешеходной улице

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил исполнить предвыборное обещание архитекторам Новосибирска и поручил перекрывать улицу Ленина на выходные. Ранее урбанисты доказывали, что улица больше востребована пешеходами, чем автомобилистами, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте города.

Участок улицы Ленина от «Аркады» до театра «Красный факел» перекроют для летнего променада на выходных. Такое поручение Анатолий Локоть дал заместителю Данияру Сафиуллину на аппаратном совещании о планах муниципалитета на 2017 год.

Локоть, будучи кандидатом на пост мэра Новосибирска, посетил архитектурный фестиваль «Золотая капитель» в 2014 году. Будущий градоначальник принял участие в дискуссии о градостроительном будущем Новосибирска, а впоследствии назначил одного из основателей конкурса архитектора Александра Ложкина своим советником. По данным Сиб.фм, член жюри «Золотой капители» Александр Ложкин тогда поддержал предложение участников форума сделать улицу Ленина пешеходной.

Дискуссию вызвало исследование колумниста Сиб.фм Дмитрия Лебедева и инициативной группы «Пешеходное движение» о пешеходном и автомобильном трафике. В 2013 году общественники посчитали, что каждый день по Ленина проходят 20 тысяч пешеходов, а проезжают транзитом либо остаются на улице 11 тысяч автомобилей. Поток пешеходов вечером в выходные, с 19 до 22 часов, такой же, как и в будни, число просто стоящих людей крайне незначительно — один человек на 40 метров. При этом на улице практически отсутствуют скамейки и урны, а большинство тротуаров не освещено.

Архитекторы обсуждают проект пешеходной улицы в Новосибирске уже более 15 лет. Существовал проект превращения проспекта Маркса в пешеходную улицу. Другой вариант предполагал бульвар «ЦУМ-Универсам» по улице Урицкого от Вокзальной Магистрали до улицы Ленина. В будущие пешеходные улицы также мог войти небольшой отрезок улицы Потанинская от Красного проспекта до улицы Советской.

Напомним, Дмитрий Лебедев считал, что домыслы и предрассудки чиновников мешают обрести пешеходную улицу. По мнению колумниста, улица Ленина могла бы вместить большой зимний городок, а летом здесь найдётся место сотням людей, в том числе уличным музыкантам, танцорам, агитаторам.