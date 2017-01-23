 

Мэр Новосибирска разрешил 15-летний спор архитекторов о пешеходной улице

 23 января, 18:17
были упомянуты
подходящие темы
Мэр Новосибирска разрешил 15-летний спор архитекторов о пешеходной улице
Иллюстрация Елены Калугиной из архива Сиб.фм

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть решил исполнить предвыборное обещание архитекторам Новосибирска и поручил перекрывать улицу Ленина на выходные. Ранее урбанисты доказывали, что улица больше востребована пешеходами, чем автомобилистами, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте города.

Участок улицы Ленина от «Аркады» до театра «Красный факел» перекроют для летнего променада на выходных. Такое поручение Анатолий Локоть дал заместителю Данияру Сафиуллину на аппаратном совещании о планах муниципалитета на 2017 год.

Локоть, будучи кандидатом на пост мэра Новосибирска, посетил архитектурный фестиваль «Золотая капитель» в 2014 году. Будущий градоначальник принял участие в дискуссии о градостроительном будущем Новосибирска, а впоследствии назначил одного из основателей конкурса архитектора Александра Ложкина своим советником. По данным Сиб.фм, член жюри «Золотой капители» Александр Ложкин тогда поддержал предложение участников форума сделать улицу Ленина пешеходной.

Дискуссию вызвало исследование колумниста Сиб.фм Дмитрия Лебедева и инициативной группы «Пешеходное движение» о пешеходном и автомобильном трафике. В 2013 году общественники посчитали, что каждый день по Ленина проходят 20 тысяч пешеходов, а проезжают транзитом либо остаются на улице 11 тысяч автомобилей. Поток пешеходов вечером в выходные, с 19 до 22 часов, такой же, как и в будни, число просто стоящих людей крайне незначительно — один человек на 40 метров. При этом на улице практически отсутствуют скамейки и урны, а большинство тротуаров не освещено.

Архитекторы обсуждают проект пешеходной улицы в Новосибирске уже более 15 лет. Существовал проект превращения проспекта Маркса в пешеходную улицу. Другой вариант предполагал бульвар «ЦУМ-Универсам» по улице Урицкого от Вокзальной Магистрали до улицы Ленина. В будущие пешеходные улицы также мог войти небольшой отрезок улицы Потанинская от Красного проспекта до улицы Советской.

Напомним, Дмитрий Лебедев считал, что домыслы и предрассудки чиновников мешают обрести пешеходную улицу. По мнению колумниста, улица Ленина могла бы вместить большой зимний городок, а летом здесь найдётся место сотням людей, в том числе уличным музыкантам, танцорам, агитаторам.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 23 января, 13:57 • тест

Тест: Агент ЦРУ или сибирский валенок?

ЦРУ открыло архивы. Сиб.фм порылся в 7 млн рассекреченных документах, нашел самые интересные донесения о Сибири и составил тест. Проверьте, сможете ли вы отличить «дезу» от настоящих оперативок, которые иногда дадут фору любому фейку!
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 13.12.2016, 17:21 • интервью

Новые медиа против соцсетей: мракобесие есть везде

Руководитель департамента медиа Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Илья Кирия НИУ ВШЭ Илья Кирия о подготовке журналистов, новых медиа, цензуре, олигархах и Charlie Hebdo.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
присоединяйтесь!
    