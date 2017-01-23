Мэрия Новосибирска намерена обанкротить шесть компаний-застройщиков

Администрация Новосибирска подала банкротные иски в арбитражный суд региона на шесть строительных компаний, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения РБК 23 января.

В течение первых десяти рабочих дней 2017 года мэрия направила в суд шесть исковых заявлений в отношении строительных компаний: ЗАО «Сибирский региональный рынок „НОВОСИБОПТ“», ООО «Перлит-Инвест», ООО «Обь Девелопмент», ООО НСК «Авантаж», ООО «Стройконструкция» и ООО «Купер».

13 января было подано заявление на ООО НСК «Авантаж» — застройщика жилого комплекса «Солнечный берег». Просроченная свыше трёх месяцев задолженность по денежным обязательствам составила 60 млн рублей. Мэрия потребовала наложить обеспечительные меры в виде запрета налоговой на проведение регистрационных действий в отношении компании. Суд требования мэрии поддержал.

Иски к остальным пяти застройщикам — должникам по аренде земли — были поданы 19 января. «Обь Девелопмент», начав строить складской терминал на проезде Энергетиков, задолжала мэрии 11,97 млн рублей. «Сибирский региональный рынок „НОВОСИБОПТ“» брал в аренду участок для строительства общественного и торгового комплекса по улице Большевистской. В итоге комплекс так и не возвели, а долг компании составил 19,6 млн рублей. Похожая ситуация сложилась у компании «​Стройконструкция». Она арендовала у городских властей участок на Северном проезде под производственную базу, которую по неизвестным причинам не построила, а вместо этого задолжала 665 тысяч рублей. «Купер» на том же Северном планировал построить автотранспортное предприятие, теперь он должен возместить мэрии 8,9 млн рублей.

«Половина долгов уже „мёртвая“, их нельзя истребовать, потому что компании уже исчезли. И мы что делаем? — высказывался по поводу должников-застройщиков в марте 2016 года руководитель рабочей группы, зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания НСО Юрий Зозуля. — Мы ждём сроки исковой давности, чтобы и с этих компаний нельзя было ничего потребовать? Ждём, когда будут списаны активы на какие-то аффилированные структуры? Они останутся пустышками и без денег, а мы с вами очередной раз будем искать пути решения проблемы Новосибирска на бюджетном комитете».

Напомним, что в октябре 2015 года семья из Новосибирска решила обанкротить строительную компанию «Олимпийский». На протяжении нескольких лет застройщик добивался у мэрии разрешения построить жилой комплекс в Дзержинском районе, не расселив жителей бараков на отмеченной им территории.