 

Новосибирские компании помогли тысяче одиноких детей на 18 млн рублей

 23 января, 14:07
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские компании помогли тысяче одиноких детей на 18 млн рублей
Фото пресс-службы фонда «Солнечный город»

Новосибирские психологи благотворительного фонда предотвратили более 100 отказов от детей из детских домов, няни фонда выходили в больницах 800 одиноких малышей. Более половины из 31,5 млн рублей пожертвований вложили компании, остальное пожертвовали частные лица, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря фонда «Солнечный город».

Крупные новосибирские компании стали чаще жертвовать средства на благотворительность, однако в целом благотворителей из числа юрлиц стало меньше. Благотворительный фонд «Солнечный город» подвёл итоги прошедшего года 20 января.

Почти 1 500 детей из детских домов получили помощь социальных работников фонда. Психологи предотвратили 107 отказов от приёмных детей, ещё 807 одиноких малышей помогли выходить няни из проекта «Больничные дети». Новые красивые анкеты получили 443 ребёнка, семеро детей нашли родителей благодаря проекту «Новая семья». Опекать подростков начали 56 добровольных наставников, всего в волонтёры «Солнечного города» записались 510 человек.

Фонд получил более 28 млн рублей пожертвований за год, подсчитал корреспондент Сиб.фм на основе ежемесячных отчётов. Из этой суммы 18 165 тысяч рублей (более 60 %) перечислили компании, пожертвования частных лиц составили чуть меньше половины — это 10 116 тысяч рублей. Ещё 294 тысячи рублей удалось получить от прохожих благодаря ящикам-копилкам. По данным «Солнечного города», общая сумма пожертвований выше — более 31,5 млн рублей.

Среди самых активных спонсоров — «Мегафон-Сибирь», сетевая компания NL International, межрегиональная организация «Игры будущего», клиника профессора Пасман, ЗАО «Сибспецафтоматика», ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Центр финансовых технологий» и другие. Более 200 тысяч рублей выделили структуры минсоцразвития Новосибирской области.

Декабрь стал самым щедрым месяцем для компаний, частные лица лучше всего проявили себя в июле, перечислив более 2 млн рублей. Февраль 2016 года стал самым трудным для жертвователей, хотя удалось собрать более 1,1 млн рублей.

Напомним, шестилетняя Мария из Кузбасса получила протез от Сколково на Новый год. Девочка родилась со сложным заболеванием, из-за которого часть пальцев оказались деформированы. За несколько лет она сменила три протеза кисти, однако новая модель, по её мнению, намного функциональнее и красивее. Стоимость такого протеза составляет 86 тысяч рублей, однако шестилетняя Мария получила его бесплатно от регионального Фонда социального страхования.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 19 января, 12:57 • интервью

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

Как открыть уникальную кофейню, кошачье кафе или «бургерную на раёне»? С какими трудностями сталкиваешься? Корреспондент Сиб.фм поговорила с молодыми людьми, рискнувшими в прошлом году начать свой бизнес.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
 26.12.2016, 14:33 • статья

Особый день для мам с особыми детьми

В Новосибирске три года проводится благотворительный проект «Мамин день». Он существует для психологической разгрузки женщин, у которых растут дети с ограниченными возможностями и которые посвящают всё своё время уходу за ними. Корреспондент Сиб.фм принял участие в проекте в качестве фотографа-волонтёра.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
присоединяйтесь!
    