Новосибирские компании помогли тысяче одиноких детей на 18 млн рублей

Новосибирские психологи благотворительного фонда предотвратили более 100 отказов от детей из детских домов, няни фонда выходили в больницах 800 одиноких малышей. Более половины из 31,5 млн рублей пожертвований вложили компании, остальное пожертвовали частные лица, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря фонда «Солнечный город».

Крупные новосибирские компании стали чаще жертвовать средства на благотворительность, однако в целом благотворителей из числа юрлиц стало меньше. Благотворительный фонд «Солнечный город» подвёл итоги прошедшего года 20 января.

Почти 1 500 детей из детских домов получили помощь социальных работников фонда. Психологи предотвратили 107 отказов от приёмных детей, ещё 807 одиноких малышей помогли выходить няни из проекта «Больничные дети». Новые красивые анкеты получили 443 ребёнка, семеро детей нашли родителей благодаря проекту «Новая семья». Опекать подростков начали 56 добровольных наставников, всего в волонтёры «Солнечного города» записались 510 человек.

Фонд получил более 28 млн рублей пожертвований за год, подсчитал корреспондент Сиб.фм на основе ежемесячных отчётов. Из этой суммы 18 165 тысяч рублей (более 60 %) перечислили компании, пожертвования частных лиц составили чуть меньше половины — это 10 116 тысяч рублей. Ещё 294 тысячи рублей удалось получить от прохожих благодаря ящикам-копилкам. По данным «Солнечного города», общая сумма пожертвований выше — более 31,5 млн рублей.

Среди самых активных спонсоров — «Мегафон-Сибирь», сетевая компания NL International, межрегиональная организация «Игры будущего», клиника профессора Пасман, ЗАО «Сибспецафтоматика», ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Центр финансовых технологий» и другие. Более 200 тысяч рублей выделили структуры минсоцразвития Новосибирской области.

Декабрь стал самым щедрым месяцем для компаний, частные лица лучше всего проявили себя в июле, перечислив более 2 млн рублей. Февраль 2016 года стал самым трудным для жертвователей, хотя удалось собрать более 1,1 млн рублей.

Напомним, шестилетняя Мария из Кузбасса получила протез от Сколково на Новый год. Девочка родилась со сложным заболеванием, из-за которого часть пальцев оказались деформированы. За несколько лет она сменила три протеза кисти, однако новая модель, по её мнению, намного функциональнее и красивее. Стоимость такого протеза составляет 86 тысяч рублей, однако шестилетняя Мария получила его бесплатно от регионального Фонда социального страхования.