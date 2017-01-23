 

Точечная застройка создаёт собственный ветер в Красноярске — учёные

 23 января, 08:30
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Точечная застройка создаёт собственный ветер в Красноярске &mdash; учёные
Фото Вадима Махорова с сайта www.dedmaxopka.livejournal.com

Новосибирские и красноярские метеорологи доказали, что районы плотной застройки создают свой ветер и увеличивают количество безветренных дней втрое. Эксперты создали карту городских ветров, чтобы предсказать загрязнённость воздуха в районах, узнал 23 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

«Продуваемость» Красноярска за 15 лет изучили метеорологи Новосибирска и Красноярска. Карту особых ветров в районах городской застройки создали при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Красноярского краевого фонда науки.

Плотная застройка увеличивает скорость ветра почти в полтора раза, но количество безветренных дней растёт в три-четыре раза в зависимости от типа здания и расстояния между домами. Мегаполис создаёт свой устойчивый ветер, противоположный набегающим ветрам. Видны эффекты расслоения воздушных потоков в результате взаимодействия ветра с застройкой.

«Оказалось, что за городом ветер и его направление могут изменяться, а в городе нет. То есть для прогноза распределения загрязняющих веществ от будущих предприятий нельзя использовать данные с метеостанций. Нужно смотреть на изменения локального ветра в районе и предсказывать характер будущих загрязнений на их основе», — подчеркнул эксперт Красноярского регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Сергей Михайлюта.

Исследователи уверены, что роза городских ветров должна учитываться при планировании застройки, так как это влияет на процессы накопления и рассеивания вредных примесей в воздухе. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Urban Climate, авторы предлагают внедрить новый подход в градостроительство.

Напомним, режим «чёрного неба» действовал в Красноярске 58 дней за весь 2016 год. По данным Среднесибирского УГМС, в атмосфере были превышены нормы содержания гидрофторида и формальдегида и введён режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Городским жителям рекомендовали ограничить прогулки на воздухе, заниматься спортом в помещении и отдыхать за городом. Синоптики утверждают, что в сухую и безветренную погоду в воздухе копятся пыль, формальдегиды и выхлопные газы.

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