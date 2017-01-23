 

Жительница Иркутска вытянула в мороз два трамвая массой 42 тонны

 23 января, 15:06
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Жительница Иркутска вытянула в мороз два трамвая массой 42 тонны
Фото из архива Оксаны Кошелевой

Оксана Кошелева из Иркутска установила новый мировой рекорд — в 20-градусный мороз сдвинула на пять метров два трамвайных вагона с пассажирами массой 42 тонны под песню «Эй, страна» группы «Земляне», рассказала спортсменка корреспонденту Сиб.фм 23 января.

Мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева 21 января 2017 года вытянула два трамвая общей массой 42 тонны на кольце у остановки «Волжская» в Иркутске. В салоне находились пассажиры. Мороз в этот день достигал −20 °С.

«Я себя сейчас не чувствую и ещё несколько дней буду это делать», — определила своё состояние после установления мирового рекорда Кошелева.

Поддержать рекордсменку собрались её близкие друзья, коллеги и ученики, а также жители города и журналисты. Кошелева сдвинула вагоны, передвигаясь по горизонтальной металлической лестнице, приваренной к рельсам. Трамваи продвинулись вперёд на пять метров.

«То, что мы сделали в эту субботу, было неисследованным. Никто ещё не вытягивал большие грузы при таком холоде, — пояснила Оксана Кошелева. — Мы даже не представляли, что в итоге получится. Некоторые люди, считающие себя знатоками в этом деле, утверждали, что в мороз тяжело двигать железные детали. Работники депо смотрели на меня и крутили головой: „Нереально“. Зачем это говорить? Мне не нужны ничьи оценки, сделаю я или нет. В общем, как бы то ни было, а мандраж был. Но он в нужный момент перерос в кураж — это отчасти благодаря песне „Эй, страна“ группы „Земляне“, которая меня заводит. Я впервые двигала тяжёлый груз под музыку. И вы знаете, настолько я собралась, что даже почти не почувствовала нагрузки. Позже, возможно, наступит осознание произошедшего. Со стороны это выглядит легко. На самом деле я полностью выложилась».

Сама спортсменка на момент вытягивания трамвайных вагонов весила 79 кг, её ноша превысила собственный вес в 531 раз.

42 тонны — рекордная масса, которую Кошелева вытянула в одиночку. До этого её пределом был 64-тонный погрузчик «Кальмар», который она сдвинула с места вместе с напарником летом 2016 года.

«Сначала мы отправим необходимые документы в Книгу рекордов России. И зафиксированный там факт можно будет представить в Книгу рекордов Гиннесса, — сказала рекордсменка. — Но пока будут оформляться все документы, мы уже установим новый рекорд. Не отходя от кассы, выяснили вес нового самолёта МС-21, который в Иркутске собирают — 70 тонн. В конце марта планируется его обкатка. Я к тому времени успею восстановиться. И если всё будет хорошо, попробую сдвинуть с места в одиночку этот самолёт. Но пока точное решение принимать слишком рано».

Напомним, что 10 января 2017 года Оксана Кошелева рассказала корреспонденту Сиб.фм, как проходила подготовка к новому мировому рекорду.

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