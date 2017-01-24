 

Банк ВТБ выделил более 7,45 млрд рублей на развитие бизнеса в Сибири

 24 января, 12:53
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Банк ВТБ выделил более 7,45 млрд рублей на развитие бизнеса в Сибири
Фото с сайта novosti-bankov.ru

Банк ВТБ предоставил компаниям в Сибирском федеральном округе (СФО) более 7,45 млрд рублей на развитие бизнеса в рамках программы стимулирования кредитования, реализуемой Корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с Банком России, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «НИА-Кузбасс» 24 января.

Стартовала «Программа 6,5» Корпорации МСП в декабре 2015 года. За это время в Сибири было заключено 30 кредитных соглашений с компаниями Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Кемерова, Барнаула, Томска, Омска, Улан-Удэ и Читы.

В число проектов, получивших льготные кредиты, вошли фармацевтическое производство, покупка техники для проведения горных работ, приобретение сельхозтехники и телекоммуникационного оборудования, строительство тепличного комплекса, модернизация молокозавода, реконструкция сыродельного цеха, закупка материалов для создания комплексов и систем связи, техническое оснащение производства гречневой крупы, изготовление полимерных упаковочных плёнок, выращивание сельхозкультур. Самые масштабные проекты программы были реализованы с иркутской компанией АрСиАй Синтез и тепличным комбинатом «Толмачёвский» Новосибирска.

Программа стимулирования кредитования является инструментом государственной поддержки субъектов МСП, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. В рамках программы установили максимальную процентную ставку по кредитам: около 10 % годовых для среднего бизнеса и 11 % годовых — для малого.

Банк ВТБ предоставил компаниям СФО более 7,45 млрд рублей, что составило 20 % от общего портфеля банка по этой программе. В настоящее время он является лидером среди российских банков по объёму выданных в рамках программы средств. Доля ВТБ составляет около 60 % от общего кредитного портфеля «Программы 6,5».

Напомним, что группа ВТБ открыла в Новосибирске «Лето Банк» для небогатых клиентов на рынке потребительского кредитования.

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