 

Благотворительный фонд уволил няню за привязанного к кровати ребёнка в Новосибирске

 24 января, 18:26
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Благотворительный фонд уволил няню за привязанного к кровати ребёнка в Новосибирске
Фото www.vesiskitim.ru

Врачи Новосибирской инфекционной больницы оставили годовалого ребёнка под присмотром волонтёра «Солнечного города», по версии следствия женщина привязала ребёнка и ушла с работы пораньше. Следователи возбудили уголовное дело, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Няня-волонтёр из благотворительного фонда «Солнечный город» привязала к кровати годовалого ребёнка в детской клинической городской больнице № 3. Родители отправились проходить флюрографию и врачи предложили оставить малыша с няней.

Сотрудница благотворительного фонда лейкопластырем привязала запястья рук ребёнка к спинке кровати и ушла с работы раньше времени, установили следователи. Годовалый мальчик провёл в таком положении почти 2 часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей воспитателя и жестокое обращение».

Няня вынуждена была срочно уехать домой к своему больному ребёнку. Старшая медсестра принесла медицинские повязки в целях безопасности — чтобы он не выпал на бетонный пол или причинил себе другой вред, сообщили в благотворительном фонде «Солнечный город».

«Произошедшее для нас — неприемлемо и жестоко. Я пытаюсь понять, что-же произошло с няней, которая проработала долгий срок и никогда не было ни одного замечания к её работе и отношению к детям. Я глубоко сожалею о случившемся и приношу свои извинения родителям мальчика! Что бы ни происходило, мы не оставим этот проект, поскольку малыши в больницах никогда не должны быть одни», — считает директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова.

Пострадавший мальчик оказался в больничной палате для детей-«отказников» из-за отсутствия мест, считают в «Солнечном городе». Проект «Больничные дети» направлен на предоставление помощи больным и одиноким мальчикам и девочкам. Без присмотра они всегда могут упасть, пораниться или причинить себе вред.

Напомним, более 800 больных и одиноких детей получили помощь нянечек «Солнечного города» в 2016 году. Психологи отговорили родителей 109 приёмных детей возвращать их в детские дома. На эти и другие проекты фонда благотворители пожертвовали более 31 млн рублей.

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