 

Главврач кемеровской скорой уволен из-за родившей дома женщины

 24 января, 19:10
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Главврач кемеровской скорой уволен из-за родившей дома женщины
Фото Андрея Ксенчука из архива Сиб.фм

Губернатор Аман Тулеев отстранил от занимаемой должности главврача кемеровской станции скорой медицинской помощи (СМП) Евгения Аверьянова после случая с жительницей Кемерова, которой пришлось рожать дома на Новый год из-за опоздания врачей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областной администрации 24 января.

Инцидент произошёл в Кемерове в ночь с 31 декабря на 1 января. У женщины начались преждевременные роды, она вызвала скорую помощь примерно в 5:00. Между фельдшерами возникла путаница по приёму вызовов, поэтому скорая помощь приехала только через два часа. Женщине пришлось рожать самостоятельно в домашних условиях. Мать и ребёнка увезли в областную детскую клиническую больницу. Родившуюся девочку отправили в реанимацию, 23 января её перевели в отделение патологии новорождённых.

По информации областного департамента охраны здоровья населения, бригада выехала на вызов вовремя, но по дороге сломалась машина. Информация о необходимости заменить бригаду и послать на вызов другую машину не была внесена в компьютер одним фельдшером, а второй диспетчер, который отвечал на повторный вызов роженицы, был уверен, что скорая в пути.

«Служба скорой помощи сработала возмутительно непрофессионально. Тем более во время новогодних праздников в регионе был объявлен усиленный режим работы всех оперативных служб. В том числе учреждениям здравоохранения было поручено работать с максимальной готовностью все каникулы, а главным врачам — лично следить за работой медицинских учреждений», — прокомментировал ситуацию губернатор Аман Тулеев.

Тулеев подчеркнул, что необходимо досконально разобраться в случившемся и определить степень вины всех сотрудников, причастных к инциденту. В настоящее время на станции скорой помощи проводится прокурорская проверка. Главврача станции СМП Евгения Аверьянова губернатор отстранил от должности за плохую организацию работы службы.

Напомним, что в апреле 2015 года диспетчер скорой помощи по телефону помогла принять роды в Новосибирской области.

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