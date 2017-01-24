 

Минсельхоз договорился с Альфа-Банком о льготном кредитовании

 24 января, 15:43
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Минсельхоз договорился с Альфа-Банком о льготном кредитовании
Фото с сайта bump.ru

Министерство сельского хозяйства Российской федерации и Альфа-Банк заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий агропромышленного комплекса (АПК) по ставке не выше 5 % годовых, рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе группы «Сибирь» Альфа-Банка 24 января.

В Сибири запустили программу льготного кредитования АПК. Альфа-Банк стал второй из всех системно значимых кредитных организаций, которые вошли в эту программу. Минсельхоз РФ заключил с Альфа-Банком соглашение о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке не выше 5 % годовых в рамках нового механизма финансовой поддержки отрасли.

«Программа уникальная, и для сельского хозяйства Сибири это огромный прорыв, — подчеркнули в пресс-службе. — Раньше средняя ставка по кредитам аграриям составляла 15 %, из них часть субсидировалась государством. Сельхозпроизводители заключали договор с банком по полной, рыночной ставке и обслуживали обязательства из собственных оборотных средств, а затем ожидали возмещения от государства. При этом аграрии несли расходы на покрытие кассового разрыва».

Директор управления по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Сергей Андреев отметил, что переход к новой модели потребует серьёзной перестройки процессов взаимодействия как со стороны уполномоченных банков, так и со стороны сельхозпроизводителей.

«Отмечу, что сильными сторонами Альфа-Банка всегда были высокая скорость принятия решений, опыт сложных сделок и готовность откликнуться на запросы наших клиентов», — добавил Андреев.

В области сельского хозяйства Альфа-Банк уже реализовал совместные проекты с Сибирской аграрной группой и Барнаульским молочным комбинатом.

Напомним, что в июне 2015 года новосибирский минсельхоз получил из областного бюджета 24 млн рублей для создания электронной базы земель.

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