 

Новосибирские компании за неделю очистили город от снега на 5 %

 24 января, 15:44
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Новосибирские компании за неделю очистили город от снега на 5 %
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Заводы и торговые сети Новосибирска за неделю вывезли более 5,5 % от общего объёма снега, убранного муниципальными службами с начала зимы. Больше 22 крупных компаний откликнулись на просьбу мэра города, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Крупные компании помогли мэрии Новосибирска преодолеть снегоуборочный кризис и выйти из режима чрезвычайной ситуации со снегопадами. Сторонние организации вывезли с муниципальных дорог и тротуаров более 111 тысяч кубометров снега, что составляет более 5,55 % от объёма вывезенного с октября 2016 года снега. Всего за три месяца город избавили от 2,1 млн кубометров снега.

Заводы, торговые сети и энергетические компании занимались уборкой двухполосных улиц и внутриквартальных проездов. Больше всего снега убрали в Ленинском, Калининском, Октябрьском районах, в то время как в Заельцовском, Советском и Первомайском районах компании не смогли помочь уборке. В списке помощников больше 22 организаций: «СИБЭКО», авиазавод имени Чкалова, завод «Труд», ПО «Север», торговые сети «Лента», «Леруа-Мерлен», «Мария-Ра», «Мегас».

В конце 2016 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил помощи у новосибирских компаний, так как дорожные службы не могли справиться с обильными снегопадами. Ещё 9 декабря в городе объявили режим чрезвычайной ситуации из-за снегопадов, пробки на главных улицах достигали 10 баллов. Сотрудники Западно-Сибирской Железной дороги первыми пришли на помощь и помогли очистить несколько улиц перед Новым годом.

Напомним, житель Новосибирска избавился от сугроба именем мэра. Активист написал 8 января в центре города на сугробе лозунг «Сугробы за Локтя!» Мужчина заснял создание надписи на видео, а в конце ролика добавил: «Локоть — лучший друг сугробов, лучший их союзник, их кандидат». Отмечается, что не прошло и двух часов, как неизвестные испортили надпись, а утром следующего дня, 9 января, исчез и сам сугроб.

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