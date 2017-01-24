 

Новосибирский бизнесмен пытался покалечить кредитора за долг в 18 млн рублей

 24 января, 11:17
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Новосибирский бизнесмен пытался покалечить кредитора за долг в 18 млн рублей
Фото с сайта alljus.ru

Бизнесмен из Новосибирска пытался с помощью наёмника покалечить предпринимателя, который выдал ему в долг 18 млн рублей на развитие бизнеса, рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы УМВД России по Новосибирской области Михаил Бирюков 24 января.

Сотрудники новосибирской полиции и ФСБ задержали 58-летнего бизнесмена, который пытался насильственным путём воздействовать на своего кредитора.

«Подозреваемый неоднократно, в том числе и в ближнем кругу, озвучивал свои планы. Так по цепочке информация дошла до полиции, — рассказал Михаил Бирюков. — Убивать своего заимодателя он не хотел, только изувечить и таким образом то ли напугать, то ли наказать. Согласно его плану, будущую жертву должны были бить по голове, выколоть глаза и парализовать электрошокером».

Оперативник сыграл роль наёмника, который готов претворить план должника в жизнь. Заказчик при встрече сообщил «исполнителю» некоторые данные о жизни будущей жертвы. Через несколько дней «исполнитель» отчитался о «проделанной работе», за что получил вознаграждение в размере 98 тысяч рублей. Заказчика в момент встречи задержали спецназ полиции и ФСБ.

На предпринимателя-должника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30 и статье 111 УК РФ («Приготовление к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью»). В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Ведётся расследование.

Напомним, что в январе 2016 новосибирский инвалид засудила коллекторов за угрозы отрезать руку и продать долг чеченцам.

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