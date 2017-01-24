Правительство РФ выделило более 80 млн рублей на развитие сёл в Новосибирской области

Минсельхоз РФ выделит 40,7 млн на улучшение условий жизни в сёлах, ещё 41 млн рублей пойдёт на подключение деревень к газу и водопроводу. Региональные власти выделят на эти же цели 180 млн рублей, узнал 24 января корреспондент Сиб.фм из сообщения Правительства РФ.

Правительство РФ утвердило субсидии регионам России на устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года. Общий объём бюджетных средств по трём направлениям федеральной целевой программы составил 6,7 млрд рублей в 2017 году.

Новосибирская область получит более 40,7 млн рублей на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов в сельской местности. Однако данное направление касается комплексного обустройства посёлков и деревень, и деньги пойдут на объекты социальной и инженерной инфраструктуры, сообщили в правительстве Новосибирской области.

Более 41,6 млн рублей дополнительно выделено на улучшение инфраструктуры: 19,3 млн рублей на развитие водоснабжения и 22,3 млн на газификацию. Притом основную сумму в 180 млн рублей на устойчивое развитие сельских территорий выделит региональное правительство.

Новосибирская область получит более 296 млн рублей на строительство и ремонт дорог между населёнными пунктами и предприятиями в сельской местности. Всего Правительство РФ выделяет более 8,3 млрд рублей на сельские дороги в регионах.

Напомним, что в Сибири запустили программу льготного кредитования АПК. Министерство сельского хозяйства Российской федерации и Альфа-Банк заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий агропромышленного комплекса по ставке не выше 5 % годовых. В области сельского хозяйства Альфа-Банк уже реализовал совместные проекты с Сибирской аграрной группой и Барнаульским молочным комбинатом.