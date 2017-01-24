 

Прокуратура озвучила 29 не пригодных для жизни домов в Академгородке

 24 января, 14:04
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Прокуратура озвучила 29 не пригодных для жизни домов в Академгородке
Фото Алёны Мартыновой

Прокуратура Советского района Новосибирска выявила нарушения жилищных прав жителей 29 многоквартирных ветхих домов в Академгородке, узнал корреспондент из сообщения пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области 24 января.

После информации в СМИ прокурор Советского района совместно с областным Центром гигиены и эпидемиологии и строительным надзором НСО провели проверку в многоквартирных домах в микрорайоне «Щ» в Академгородке. Эксперты выявили нарушения земельного законодательства и правил содержания общего имущества во многих домах.

«В обслуживаемых жилых домах не были обеспечены сборники для твёрдых отходов, не везде была исправна кровля, — отметили в пресс-службе. — На придомовых территориях многоквартирных домов нет площадок для отдыха и детских площадок. Директору ФГУП „ЖКХ ННЦ“, которое управляет этими домами, внесено представление об устранении нарушений закона».

Специалисты ведомств признали непригодными для проживания многоквартирные дома по адресам: улица Российская, № 16, 18, 20, 22, 24, 39; улица Рубиновая, № 9, 11, 13, 18, 20; улица Героев труда, № 26, 28, 30; улица Иванова, № 14, 16, 20, 22, 24; улица Шатурская, № 1, 3, 5; улица Гнесиных, № 9, 11; улица Истринская, № 7; улица Вяземская, № 7, 15; улица Океанская, 8. Дом № 6 по улице Океанская в ходе прокурорской проверки включили в программу по расселению жилья. Мэрия обязалась расселить жителей ветхого дома до 2020 года в рамках реализации государственной программы НСО «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время в этих домах проживает 439 семей. По информации пресс-службы Прокуратуры НСО, в государственной собственности находится 37 жилых помещений, но по-прежнему не решён вопрос о предоставлении людям пригодного для жизни жилья.

Напомним, что в ноябре 2011 года жители Новосибирска вышли на митинг с требованиями сноса ветхого жилья и расселения в новые квартиры.

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