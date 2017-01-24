 

Работники завода «Техсталь» в Новосибирске объявили забастовку

 24 января, 18:17
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Работники завода «Техсталь» в Новосибирске объявили забастовку
Фото с сайта tehstal.ru

Следственный комитет проводит проверку новосибирского завода «Техсталь», работники которого объявили забастовку из-за долгов по зарплате, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного управления СК России по Новосибирской области 24 января.

Забастовка на предприятии началась 23 января 2017 года и продолжилась на следующий день. Сотрудники написали заявление, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате. По словам крановщицы Ирины Кочкиной, причиной стала задержка зарплаты с июля 2016 года.

«В октябре нам последний раз, по-моему, перевели на карту — кому какую сумму, и потом давали наличкой в цехе: то 10 тысяч рублей, два раза по 5 тысяч давали, — цитирует работницу предприятия НГС. — Потом ещё перед Новым годом перевели на карту. У меня с июля по декабрь долг — 36 тысяч рублей за предприятием. Но это у меня маленький долг, некоторым людям и по 70, и 80, и по 105 тысяч должны. Когда будут отдавать — неизвестно».

Генеральный директор ООО «Монтажно-подрядная организация „Техсталь“» Олег Михайлов информацию о забастовке не подтвердил.

Следователи намерены установить объёмы не выплаченных денежных средств и количество работников предприятия, чьи трудовые права были нарушены.

«В случае подтверждения изложенных фактов, действиям руководства предприятия будет дана уголовно-правовая оценка и приняты меры, направленные на полное погашение задолженности перед рабочими», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, что в октябре 2012 года объявили забастовку около 500 рабочих Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, принадлежащего структурам Олега Дерипаски.

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