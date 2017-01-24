Власти Бурятии намерены запретить повсеместный выгул собак

Владельцы собак в Бурятии начнут выгуливать своих питомцев в специально отведённых местах, а за ночные прогулки будут платить штраф, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Восток-Телеинформ» 24 января.

Заявление о новых нормах для собаководов сделал начальник Управления административного контроля Улан-Удэ Владимир Соснин 23 января на брифинге в администрации города.

«С 1 июля 2017 года жителям Бурятии придётся выгуливать своих любимцев на специальных площадках, — сказал Соснин. — Ответственность за соблюдение порядка, а также установку дополнительных мест выгула возьмут на себя управляющие компании».

Согласно объявленным новым правилам, выгуливать домашних животных можно будет строго с 7:00 до 23:00. На собаке обязательно должен быть ошейник. Нарушители будут оштрафованы до 1 000 рублей.

Пять прогулочных зон планируется оборудовать в Улан-Удэ. Не исключена возможность оборудовать площадку для жителей многоквартирных домов, если собственники жилья примут решение на собрании, а территория будут огорожена. Эти меры необходимы, по мнению Соснина, для безопасности жителей города. В 2016 году было зафиксировано 57 случаев, когда домашние собаки набрасывались на прохожих.

Напомним, что в январе 2013 года депутаты новосибирского заксобрания утвердили в двух чтениях поправки к областному закону Новосибирской области об административных правонарушениях: штрафы за выгул собак в парках, на пляжах, детских площадках и в других публичных местах выросли вдвое — до 1 000 рублей, кроме того, аналогичный по размеру штраф в регионе появился за «оставление собак в общественных местах без присмотра».