 

Избранный от Красноярского края депутат Чилингаров спустится в Марианскую впадину

 25 января, 17:38
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Избранный от Красноярского края депутат Чилингаров спустится в Марианскую впадину
Артур Чилингаров и Фёдор Конюхов, фото с сайта ampravda.ru

Российский путешественник Фёдор Конюхов вместе с известным полярником Артуром Чилингаровым, представляющим в Госдуме Красноярский край, намерены спуститься в Марианскую впадину в Тихом океане и побить рекорд глубоководного погружения, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из сообщения РИА Новости.

Подготовка к погружению может занять около года: чтобы достигнуть самой глубокой точки мирового океана, россиянам понадобится рассчитанный на двух человек батискаф, который пока ещё только конструируется. Работы ведёт австралийская компания инженера Рона Аллума, создавшего в 2012 году батискаф Deep Sea Challenger для американского кинорежиссёра Джеймса Кэмерона. Возможно, рекордное погружение россиян состоится в 2018 году.

Отечественные исследователи намерены не только опуститься на дно самого глубокого океанического жёлоба Земли, но и провести там несколько суток для всестороннего его изучения. Они намерены достигнуть глубины в 11 025 метров, на которую никто в истории человечества ещё не спускался — аппараты «Триест» в 1960 году и Deep Sea Challenger в 2012 году достигали глубины около 10,8 километра.

За время пребывания на дне Марианской впадины Чилингаров собирается установить там российский флаг, а Конюхов, который является православным священником, установит каменный крест — он уже изготовлен из известняка палеозойской эры и имеет размеры полтора метра на метр.

Напомним, в середине января стало известно, что Артур Чилингаров может сдать мандат депутата Государственной думы из-за неких личных обстоятельств. Информацию об уходе Чилингарова из парламента телеканалу «Дождь» подтвердили сразу несколько неназванных собеседников. Сам Чилингаров, общаясь с журналистами, отметил, что решения пока нет, но начата «определённая процедура». В случае если депутат сдаст мандат, его место в думе может занять бывший вице-губернатор Красноярского края Сергей Сокол, который на думских выборах 2016 года входил в региональную тройку «Единой России» по Красноярскому краю.

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