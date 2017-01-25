Африканский хакер взломал сайт Байкальского заповедника в Бурятии

Сайт Байкальского заповедника, расположенного в Бурятии, оказался взломан хакером из Туниса, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из сообщения информационного агентства «Байкал-Daily».

В результате атаки на главной странице сайта возник чёрный экран с надписью на английском языке «взломано MD-Ghost», подписью «Тунисский хакер» и лозунгами «Свободу Палестине» и «Спасите Газу». Строчкой ниже хакер передал приветы нескольким своим коллегам по киберремеслу.

Через день после атаки чёрный экран с надписями исчез, но сайт заповедника не открывается.

Байкальский заповедник был создан в 1969 году, занимает более 165 тысяч гектаров земли, охватывает центральную часть хребта Хамар-Дабан и территории трёх административных районов Республики Бурятии — Кабанского, Селенгинского и Джидинского.

Одной из важнейших задач заповедника является охрана кедровых лесов вдоль берега Байкала. На хребте Хамар-Дабана берут начало горные реки, питающие Байкал, в лесах заповедника обитают многие краснокнижные животные.

Напомним, в конце ноября 2015 года вирусная атака уничтожила большую часть данных управления финансов мэрии города Бердска в Новосибирской области. На электронную почту управления пришло письмо, в котором говорилось о том, что кто-то вызывает чиновников в суд и прилагает судебный иск. Один из сотрудников открыл это письмо, и его компьютер был атакован вирусом, который затем распространился по местной сети и проник на сервер управления финансов, уничтожив на нём важные данные.