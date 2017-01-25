 

Интернет-пользователи нашли в сети красноярского двойника Гарри Поттера

 25 января, 18:39
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Интернет-пользователи нашли в сети красноярского двойника Гарри Поттера
Николай Последа, фото из социальной сети Instagram

Красноярские пользователи социальной сети Instagram нашли в ней 23-летнего двойника британского актёра Дэниэла Рэдклиффа, прославившегося ролью юного волшебника Гарри Поттера, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из сообщения издания Life.

Красноярца, похожего на персонажа фильма и серии романов, зовут Николай Последа. Теперь его аккаунт в Instagram стремительно набирает популярность. В комментариях к фотографиям Николая пользователи удивляются его поразительному сходству с Рэдклиффом, оставляют тексты заклинаний из из книг о юном волшебнике и отмечают, что ему не хватает только шрама на лице в виде молнии, как у киноперсонажа.

В старых сообщениях самого Николая можно найти немало фото, посвящённых вселенной Гарри Поттера, из чего можно сделать вывод, что сам он давно заметил своё сходство с героем или, по крайней мере, является его фанатом.

Заметив, что внезапно стал набирать популярность среди пользователей Instagram, Николай отреагировал на это с юмором, но пожаловался, что в жизни сходство с киноперсонажем ему мешает.

«Весело это только в интернете. На работе, допустим, вообще не весело», — посетовал красноярец.

Напомним, в октябре 2015 года жительница Новосибирска по имени Мария победила на кастинге для промо-ролика пятого сезона известного сериала «Игра престолов», представ в образе Арьи Старк.

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