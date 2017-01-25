 

Художница из Новосибирска нарисовала «валентинку» с Куртом Кобейном

 25 января, 16:54
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Художница из Новосибирска нарисовала «валентинку» с Куртом Кобейном
Фотографии предоставлены Зинаидой Кузнецовой

Новосибирская художница Зинаида Кузнецова нарисовала акварелью музыкантов Курта Кобейна и Кортни Лав на открытках ко Дню святого Валентина, узнал корреспондент Сиб.фм у самой художницы 25 января.

Зинаида Кузнецова распечатала 100 открыток с нарисованными кумирами — музыкантами Куртом Кобейном и Кортни Лав и пустила открытки в продажу в новосибирских книжных магазинах «Перемен» и «Нет Not».

«Перед Новым годом я сделала две иллюстрации с символом года — петухом и напечатала открытки с ними, нигде не продавала, просто разослала родным и друзьям, — рассказала художница. — И они так обрадовались, что я решила к 14 февраля заранее сделать иллюстрации и предоставить открытки с ними в магазины: вдруг это порадует кого-то ещё, мне это будет приятно».

Художница планирует нарисовать ещё две открытки, на которых будут изображены известные пары: актриса Брижит Бардо и поэт-музыкант Серж Генсбур, а также певица Эдит Пиаф и её возлюбленный боксёр Марсель Сердан. Новые открытки появятся в магазинах примерно к 5-10 февраля, заверила автор.

«Когда задумала серию открыток, стала выбирать общую тематику и остановила свой выбор на парах музыкантов, ведь изображение таких влюблённых можно сопроводить цитатой из песни, — пояснила Кузнецова. — Курт и Кортни — первая пара, которая пришла мне на ум. Думаю, это говорит о моих музыкальных предпочтениях и кумирах юности».

Зинаида Кузнецова работает журналистом, рисует 2,5 года. Базового художественного образования не имеет. С 2014 года стала заниматься в «Студии акварели Ксении Люшаковой», где прошла курс графики, портрета и акварели. В мае 2016 года художница открыла персональную выставку «Портрет журналиста» в лофте Trava в рамках музейной ночи. Кузнецова в своей экспозиции представила стилизованные акварельные портреты коллег-журналистов. Кроме того, она регулярно выкладывает свои работы в инстаграме.

Напомним, что в мае 2016 года 50-летняя уборщица из Читы Елена Анисина потребовала от кондитерской фабрики «Красный октябрь» компенсацию в размере 3 млн долларов за использование её детской фотографии на обёртке шоколада «Алёнка».

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