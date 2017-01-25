Мастера граффити создадут галерею на горе в Шерегеше

Уличные художники Сибири в 20-градусный мороз у подножия горы Зелёной на горнолыжном курорте Шерегеш нарисуют картины, которые войдут в постоянную выставочную площадку Rooksmeshalle, рассказал корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь фестиваля Zalivka Никита Манько 25 января.

Фестиваль-вернисаж Zalivka состоится с 27 по 28 января в Шерегеше. Свой след в истории знаменитого горнолыжного курорта оставят художники: Роман Есин и Родион Илюхин из Новосибирска, Илья Троев и Дмитрий BKN из Красноярска, Олег Scout из Томска, Денис Жуйкин из Кемерова, Юрий Кирюшин из Барнаула.

Работы войдут в постоянную выставочную площадку под открытым небом Rooksmeshalle, процесс создания рисунков поддержат выступления новосибирских ди-джеев и A-Park Dj’s при поддержке Allfordj Novosibirsk.

«Среди райдеров, отдыхающих на зимнем курорте, немало творческих людей: художники, музыканты, — пояснил Никита Манько. — Мы решили дать возможность уличным художникам выразиться. Они будут рисовать на подготовленных арт-объектах и больших деревянных полотнах размером 2×1,5 метра и 1,7×2,5 метра. У нас, в Новосибирске, проблема с площадками для уличного творчества. А здесь всё будет собрано в одном месте — в галерее под открытым небом, которая расположится рядом с баром Rooks Sheregesh.

Художникам предстоит раскрыть в своих картинах, что из себя представляет Шерегеш и почему он считается Меккой зимнего экстремального спорта. Одно из условий — наличие ярких цветов в картинах. Поскольку на горнолыжном курорте преобладают белый (снег) и зелёный (тайга) цвета, организаторы хотят добавить в пейзаж яркое пятно в виде экспозиции современного творчества.

«Выставка дополнит яркими красками томящую белизну склонов Шерегеша, — сказал Никита Манько. — Интересно проверить, насколько стойко картины перенесут сибирскую погоду: в Шерегеше часто дует сильный ветер и идёт снег. Со временем мы будем обновлять картины, устраивая новые фестивали».

Основные события будут разворачиваться 28 января с 10:00 до 16:00 на горе Зелёной, в Секторе А, на центральном выкате. На веранде кафе «Финиш» художники создадут большие картины, а вокруг и внутри бара The Rooks Sheregesh они распишут арт-объекты, созданные специально к фестивалю.

27 января с 10:00 до 16:00 на веранде бара The Rooks Sheregesh участники фестиваля распишут сноуборды всех желающих.

Напомним, что 18 апреля 2015 года более 1800 человек спустились в купальниках и плавках с горы Зелёной в Шерегеше, чтобы установить мировой рекорд.