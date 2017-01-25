Новосибирские учёные предложили сэкономить на тарифах с помощью угольной пыли

Теплофизики новосибирского института СО РАН измельчили уголь до состояния газа для растопки котлов ТЭС — отказ от мазута позволит снизить риск пожаров и сэкономить в три раза, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Специалисты института теплофизики имени С. С. Кутателадзе в Академгородке нашли замену дорогому мазутному топливу. Учёные получили аналог розжига для тепловых электростанций спустя 10 лет исследований.

Сибирский уголь измельчили в пыль до 40 микрометров с помощью мельницы-дезинтегратора. Новое топливо может использоваться вместо мазута для растопки и стабилизации факела котлов ТЭС — это более экономичный и безопасный способ. На основе угольной пыли можно создавать аналог природного газа, пригодный для транспортировки.

«Чтобы разжечь энергетический котёл, в течение трёх-четырёх часов сжигаются мазут и газ. Например, на Берёзовской РЭС: там три блока, каждый по мощности как две новосибирских ГЭС. Один из них не так давно полностью выгорел из-за воспламенения мазутной системы розжига, убытки были многомиллиардными», — сообщил главный научный сотрудник ИТ СО РАН Анатолий Бурдуков.

Новое топливо позволить сэкономить расходы энергетиков в три раза. Учёные заявили, что энергетические компании не стремятся к внедрению новых технологий, так как все расходы можно переложить на потребителей через тарифы на электричество, тепло и горячую воду. Разработкой заинтересовалась московская компания ТОХИЛ и «Сибтехэнерго» из Новосибирска.

Напомним, что новосибирские власти повысили тарифы ЖКХ на 15 % с 1 июля 2017 года. Правительство региона решило поддержать отдельные категории населения, 500 тысяч льготников получат компенсацию 100 % в беззаявительном порядке, другие жители области — 50 % в виде адресной поддержки. Приём заявлений начнётся с 1 августа 2017 года, тогда как тарифы планируется повысить с 1 июля.