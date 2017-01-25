 

Рок-скрипачки Новосибирска сняли клип про комсомол для студентов

 25 января, 18:11
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Рок-скрипачки Новосибирска сняли клип про комсомол для студентов
фото с сайта www.vk.com/silenzium

Трио Silenzium опубликовали кавер на гимн белорусского комсомола «Любовь, комсомол и весна» — поклонники советской музыки собрали более 50 тысяч рублей на съёмки, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте ансамбля.

Ансамбль поп-рок скрипачек Silenzium записал кавер-версию песни о комсомольцах. Клип «Любовь, комсомол и весна» опубликовали в День российского студенчества 25 января.

Сюжет клипа передаёт драму молодой скрипачки 1970-х годов. Музыка девушки впечатляет преподавателя консерватории и он предсказывает ей сольную карьеру в Московской филармонии. Однако молодой человек скрипачки — зам главного инженера завода — зовёт её в Новосибирск. Сперва девушка убегает, но после песни решает переехать в Сибирь.

Группа собрала 50 тысяч на съёмки видео за 30 часов, хотя ранее это занимало около месяца. Это говорит о том, что тема действительно интересная и актуальная, сообщила руководитель коллектива Наталья Григорьева на официальном сайте. Девушка также является членом Ленинского районного комитета КПРФ.

Песню «Любовь, комсомол и весна» сочинили советский композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Это был советский хит, в исполнении Льва Лещенко он получил звание «Песня года» в 1978 году. Белорусский комсомол выбрал её своим гимном, сообщает портал «Знание.Понимание.Умение».

Напомним, новосибирская певица Машани в новом клипе попросила прислать в Сибирь бульдозер. В клипе, который длится всего 56 секунд, Машани идёт в валенках по жилым дворам Новосибирска, проваливаясь в сугробы, затем пританцовывает на фоне высокой кучи собранного снега и в конце ролика вытряхивает снег из валенка. В песне также говорится, что несмотря на обилие снега, в Сибири всё ещё осень.

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