 

Томские производители оборудовали госкорпорации на 6 млрд рублей

 25 января, 16:33
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Томские производители оборудовали госкорпорации на 6 млрд рублей
Фото с сайта www.gazprom-neft.ru

Дочерние компании «Газпрома» получили томское оборудование на 3,5 млрд рублей, ещё 2,8 млрд рублей заплатили «Интер РАО», «Россети» и «Сибур». Специнвестконтракт «Газпрома» по производству клапанов принесёт машиностроению региона более 1,5 млрд рублей, узнал 25 января корреспондент Сиб.фм из сообщения администрации Томской области.

Предприятия Томской области получили более 6 млрд рублей от госкорпораций за поставки продукции в 2016 году. Оборудование и технологии были поставлены в рамках «дорожных карт» контрактов с крупными вертикально интегрированными компаниями.

Дочерние сообщества ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» приобрели продукции на 3,5 млрд рублей. Притом объём томских поставок «Газпрому» вырос в 11 раз за четыре года. Энергетические компании в структуре «Интер РАО» получили продукции на 1,4 млрд рублей, столько же потратили «Россети» и «Сибур».

«Газпром» намерен вложить более 1,5 млрд рублей в развитие томского машиностроения. Администрация региона подписала контракт с госкорпорацией о создании производства антипомпажных и регулирующих клапанов на базе Томского электромеханического завода. Этот специнвестконтракт является одним из шести подобных соглашений в России.

Напомним, центр аэрокосмической промышленности в Забайкалье планируют создать власти региона. Согласно планам региона, центр будет работать для обеспечения деятельности космодрома «Восточный», расположенного в Амурской области. В ходе встречи министра с экспертами прозвучали и предложения по включению в план развития Забайкалья задач по увеличению пропускной способности железнодорожной магистрали на участке ЗабЖД, а также задач по снижению сетевой надбавки энергетических компаний.

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