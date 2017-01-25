Житель Новосибирска сдался полиции после ограбления банка

В Новосибирске 23-летний мужчина добровольно пришёл в полицию и признался в ограблении банка, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из сообщения пресс-службы УМВД России по Новосибирской области.

Ограбление банка на улице Тюленина в Новосибирске произошло 17 ноября 2016 года. В здание ворвался мужчина с ножом. Он взял в заложницы одну из сотрудниц и, угрожая ей расправой, потребовал деньги. Работники банка выполнили требования грабителя и передали ему 365 тысяч рублей. Налётчик положил деньги в сумку и ушёл.

Оперативники по видеозаписям с нескольких камер наблюдения отследили маршрут движения злоумышленника, конечным пунктом которого стал микрорайон Родники. Мужчину объявили в розыск, по СМИ распространили информацию об ограблении банка и видеозапись момента нападения. Сотрудники полиции начали обход квартир в жилых домах Родников.

Спустя два месяца после ограбления банка мужчина сам пришёл в отделение полиции и написал явку с повинной.

«Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 23-летний житель Родников, в квартире которого была изъята сумка, использовавшаяся для переноски похищенных денег, — рассказали в пресс-службе. — Как пояснил подозреваемый, на совершение преступления его толкнули материальные проблемы: мужчина нигде не работал. Также он сказал, что растратил всю сумму на собственные нужды».

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Напомним, что в июне 2015 года двое неизвестных ограбили банк в центре Барнаула и вынесли оттуда 5 млн рублей.