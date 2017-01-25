 

Житель Новосибирска сдался полиции после ограбления банка

 25 января, 17:54
были упомянуты
подходящие темы
Житель Новосибирска сдался полиции после ограбления банка
Фото с сайта kazanpress.ru

В Новосибирске 23-летний мужчина добровольно пришёл в полицию и признался в ограблении банка, узнал корреспондент Сиб.фм 25 января из сообщения пресс-службы УМВД России по Новосибирской области.

Ограбление банка на улице Тюленина в Новосибирске произошло 17 ноября 2016 года. В здание ворвался мужчина с ножом. Он взял в заложницы одну из сотрудниц и, угрожая ей расправой, потребовал деньги. Работники банка выполнили требования грабителя и передали ему 365 тысяч рублей. Налётчик положил деньги в сумку и ушёл.

Оперативники по видеозаписям с нескольких камер наблюдения отследили маршрут движения злоумышленника, конечным пунктом которого стал микрорайон Родники. Мужчину объявили в розыск, по СМИ распространили информацию об ограблении банка и видеозапись момента нападения. Сотрудники полиции начали обход квартир в жилых домах Родников.

Спустя два месяца после ограбления банка мужчина сам пришёл в отделение полиции и написал явку с повинной.

«Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 23-летний житель Родников, в квартире которого была изъята сумка, использовавшаяся для переноски похищенных денег, — рассказали в пресс-службе. — Как пояснил подозреваемый, на совершение преступления его толкнули материальные проблемы: мужчина нигде не работал. Также он сказал, что растратил всю сумму на собственные нужды».

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Напомним, что в июне 2015 года двое неизвестных ограбили банк в центре Барнаула и вынесли оттуда 5 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 17.08.2016, 07:00 • статья

Избавиться от долгов — это как?

Специфику работы не так давно введённой процедуры банкротства физических лиц, похоже, толком никто не понимает. Сотрудники компании «Центр Банковских Решений», которая специализируется на проведении процедуры банкротства и реструктуризации долга, объяснили, что представляет из себя этот процесс на самом деле.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
 19.07.2016, 10:45 • статья

Самолёт и пельмени

Корреспондент Сиб.фм составил список из 20 компаний и брендов, которыми жители Новосибирска могут гордиться.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 17 января, 19:36 • новость

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
 19 января, 12:57 • интервью

Три стартапа: кофе, бургеры и коты

Как открыть уникальную кофейню, кошачье кафе или «бургерную на раёне»? С какими трудностями сталкиваешься? Корреспондент Сиб.фм поговорила с молодыми людьми, рискнувшими в прошлом году начать свой бизнес.
присоединяйтесь!
    