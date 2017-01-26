 

Глава Сбербанка сравнил томский университет с Гарвардом в подготовке финансистов

 26 января, 13:59
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Глава Сбербанка сравнил томский университет с Гарвардом в подготовке финансистов
Фото с сайта www.static.tonkosti.ru

Бывший министр экономики РФ Герман Греф рассказал, что томские студенты не уступают выпускникам Гарварда. Томский госуниверситет запустит бизнес-школу международного уровня в феврале, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Ректоры ведущих вузов и представители Сбербанка обсудили будущее образования в сфере экономики, финансов и банковского дела. Пресс-конференция с участием главы Сбербанка Германа Грефа прошла в московском пресс-центре ТАСС 25 января.

Томский государственный университет назвали одним из ведущих партнёров в регионах, с ним сотрудничает корпоративный университет и электронная библиотека Сбербанка.

«Не надо думать, что выпускники Гарвардского университета, которых у нас работает достаточное количество, как-то по качеству опережают выпускников Томского университета. Всё зависит от способности человека работать над собой», — подчеркнул глава Сбербанка Герман Греф.

Томский вуз старается соответствовать требованиям на рынке труда. Раньше новой специальностью были специалисты в области аккаунтинга, затем появились риск-менеджеры, а теперь актуальны аналитики больших массивов данных. Для этого создан новый центр образования в сфере экономики и финансов при ТГУ — он откроется уже в феврале. По словам ректора вуза, для этого в центре города сняли современное здание и оснастили необходимыми технологиями для подготовки финансистов.

Напомним, новосибирский университет стал вторым после МГУ в национальном рейтинге «Интерфакса». Томский государственный и Томский политехнический университеты поделили между собой 9-е и 10-е места в рейтинге, а Сибирский федеральный университет в Красноярске занял 18-е место, уступив РАНХиГС и Южному федеральному университету.

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