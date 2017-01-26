Евгений Гришковец получил выговор парижского музея за поведение как у кемеровского школьника

Известный актёр из Кемерова потешался над полотном XIX века об отлучении короля Франции, сотрудники парижского музея Орсе пригрозили выгнать знаменитость за попытку рассмешить посетителей, узнал 26 января корреспондент Сиб.фм из сообщения в блоге Евгения Гришковца.

Сотрудники музея Орсе в Париже почти выгнали Евгения Гришковца за подростковое поведение на выставке. Известный актёр остался горд и написал об этом в своём онлайн-дневнике Евгения Гришковца.

Актер бурно отреагировал на картину Жан-Поля Лорана от 1875 года — «Отлучение Роберта Благочестивого». Сперва Гришковец был шокирован, так как увидел на картине гигантскую сигарету. Другие люди подходили ,смотрели на картину и шли дальше, никто не рассматривал её и не удивлялся, написал актёр в дневнике.

Фото с сайта www.odnovremenno.com

«Я буквально ощутил себя школьником в самом неприятном и необузданном школьном возрасте, который с таким же, как он, приятелем осмеял на картине голых женщин или мужиков с письками. Или осмеял дурацкие квадратики, треугольники авангардистов. Да мало ли смешного можно найти в музее или галерее», — поделился с читателями Евгений Гришковец.

Актёр порадовался неожиданному открытию и стал привлекать к картине внимание окружающих. Среди посетителей откликнулся 50-летний француз, мужчины стали вместе смеяться обсуждать и тыкать в картину пальцем. Затем подошёл сотрудник музея, который сделал строгое замечание и пригрозил выгнать их вон.

Евгений Гришковец выяснил, что на картине Жана-Поля Лорана изображен сюжет Х века, и гигантская сигарета на самом деле является свечой. По данным книги «Все монархи мира. Западная Европа» Роберт II был одним из самых почитаемых французских королей Х века, однако враждовал с Папским престолом. Папа Григорий V объявил брак короля с троюродной сестрой Бертой Бургундской.

Известный актёр и драматург родился 17 февраля 1967 года в шахтёрском городке Кемерово. Евгений Гришковец окончил среднюю школу в 1984 году и поступил на филологический факультет Кемеровского государственного университета. В школе Евгения часто дразнили, потому что он не выговаривал некоторые буквы, согласно биографии актёра.

Напомним, поклонник Васи Ложкина обжаловал решение новосибирского суда об экстремистской картине «Великая прекрасная Россия». В январе 2016 года Центральный районный суд Новосибирска признал произведение разжигающим межнациональную рознь и вражду. Адвокат правообладателя считает, что есть шанс поменять решение суда, так как автор и правообладатель к делу не привлекались. Например, президиум суда Камчатского края пересмотрел решение суда, по которому местный житель был осужден за диснеевский мультфильм о приключениях Дональда Дака в нацистской Германии.