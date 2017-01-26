Кузбасский экс-милиционер отсудил у государства 1,5 млн рублей за 2,5 года СИЗО

Бывший сотрудник МВД в Междуреченске сумел отсудить 1,5 млн рублей компенсации за лишние годы, проведённые под следствием, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения кузбасского информагентства «Город Новостей».

Сотрудник правоохранительных органов был обвинён в совершении тяжких преступлений — организации преступного сообщества, вымогательстве, бандитизме и злоупотреблении должностными полномочиями. Ещё в 2009 году его заключили под стражу, однако затем следствие по делу и судебные разбирательства продлились более пяти лет. Всё это время мужчина, не будучи признан виновным, находился в следственном изоляторе.

Приговор в отношении экс-милиционера был вынесен в 2014 году, при этом бывшего служителя закона оправдали по наиболее тяжким инкриминируемым статьям и признали виновным только в злоупотреблении должностными полномочиями. В итоге в качестве наказания мужчина получил 2,5 года лишения свободы, то есть вдвое меньше, чем уже отбыл за решёткой.

Выйдя на свободу, бывший правоохранитель подал иск к государству с требованием выплатить ему компенсацию в сумме 10 млн рублей за лишние годы, проведённые в неволе, и за утраченное здоровье. В иске указывалось, что, являясь бывшим сотрудником милиции, мужчина содержался не отдельно от уголовников, а вместе с ними. В том числе в общих камерах оказались и осуждённые, к уголовным делам которых он имел прямое отношение, выполняя свои служебные обязанности. В результате побоев и издевательств сокамерников мужчина потерял все зубы.

В январе 2017 года Заводской районный суд Новокузнецка постановил взыскать с Министерства финансов РФ в пользу экс-милиционера 1,5 млн рублей. Приговор может быть обжалован как стороной истца, так и представителями ответчика, в роли которого выступает государство.

Напомним, в ноябре 2016 года бывший заключённый новосибирской исправительной колонии № 8 спустя год после освобождения отсудил 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за избиение. Двое сотрудников ИК были признаны виновными в превышении должностных полномочий и получили 4 и 4,5 года лишения свободы соответственно.