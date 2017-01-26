Лазерное шоу против роста тарифов ЖКХ устроили в Новосибирске

Неизвестные высветили лазером надписи «28.01. Митинг. 12:00» и «Нет росту тарифов» на зданиях мэрии Новосибирска, правительства региона и компании «Сибэко», узнал корреспондент Сиб.фм на странице общественника Алексея Носова в Facebook 26 января.

Поздно вечером 25 января на зданиях городской и областной администрации и офис компании «Сибэко» и принадлежащие ей градирни ТЭЦ-5 в Новосибирске неизвестные активисты выразили протест против повышения тарифов ЖКХ при помощи лазера.

Объекты для акции были выбраны неслучайно. Активисты направили свой протест против областного правительства, которое утвердило повышение тарифов ЖКХ; мэрии, поддержавшей это решение; и компании «Сибэко», которая выступает оператором этих услуг.

Фото со страницы Алексея Носова в Facebook

«На подписании соглашения о социально-экономическом сотрудничестве я отметил значимую роль общественности в контроле над реализацией важных инвестиционных программ для города и поблагодарил наших оппонентов за проявляемый интерес и неравнодушие, — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм гендиректор „Сибэко“ Руслан Власов. — Мы полностью открыты к диалогу, поэтому в подобных хулиганских действиях, на мой взгляд, нет никакой потребности. Во-первых, это нисколько не красит наш город, во-вторых — это неуважительное отношение к чужому имуществу».

«Всё, что не запрещено законом, то разрешено. Эта акция не выходит за рамки закона», — прокомментировал лазерную акцию протеста организатор митинга, член от комитета протестующих граждан Новосибирска Сергей Дьячков. Про авторов оригинального решения протеста он ничего не сказал.

Фото со страницы Алексея Носова в Facebook

«Это свободное творчество масс. Жители Новосибирска так приглашают на митинг и протестуют против роста тарифов. Зачем приватизировать хорошую идею?» — высказался по этому поводу общественник Алексей Носов, входящий в оргкомитет митинга.

Напомним, 28 января на площади Ленина пройдёт митинг за отмену областным правительством решения о росте тарифов на коммунальные услуги на 15 %, которое было принято 16 декабря 2016 года. Первый митинг состоялся 24 декабря 2016 года. На акцию протеста собралось около 300 человек. Тогда организаторам мэрия отказала в проведении митинга в центре города, отправив на набережную Оби. Мэр Анатолий Локоть объяснил это решение желанием не портить протестной активностью предновогоднее настроение горожан, которые отдыхают в открытом через дорогу ледовом городке. В этот раз на митинг заявлено до 1 000 человек. Организаторам удалось добиться разрешения провести его в центре города, на площади Ленина.

«Рост тарифов ЖКХ — это „грабительское“ решение губернатора. Заявленный рост тарифов ЖКХ приведёт к тому, что снизятся реальные доходы жителей Новосибирской области. Повышение тарифов перельётся в цены на товары и услуги. Соответственно, жители обеднеют ещё больше. Решение не продуманное. Мы требуем его отмены», — рассказал о целях митинга корреспонденту Сиб.фм Сергей Дьячков.

Митинг состоится 28 января с 12:00 до 13:00 на площадке перед Театром оперы и балета.

Напомним, что в январе 2017 года правительство Новосибирской области пообещало жителям региона адресную социальную поддержку в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.