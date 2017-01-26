 

Месячный младенец в Кузбассе погиб от отравления алкоголем

 26 января, 15:46
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Месячный младенец в Кузбассе погиб от отравления алкоголем
Фото с сайта luxfon.com

Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Прокопьевска, грудной младенец которой скончался от отравления алкоголем, узнал корреспондент Сиб.фм 26 января из сообщения регионального управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, гибель месячного ребёнка произошла в ноябре 2016 года. По данным следствия, мать покормила сына грудным молоком, после чего уложила его спать. В последствии было установлено, что в течение дня женщина выпила около двух литров пива.

«Утром мать обнаружила, что сын не подаёт признаков жизни, и вызвала скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть младенца. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной гибели ребёнка стало отравление алкоголем. Ранее семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала, характеризуется положительно», — сообщает управление СКР.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», максимальное наказание, которое ей может грозить по этому обвинению — два года лишения свободы. Материалы дела уже направлены в суд с обвинительным заключением прокуратуры.

Помимо погибшего ребёнка мать воспитывала ещё двух детей, в настоящее время семья поставлена на профилактический учёт.

Напомним, в середине января сотрудники СКР по Омской области возбудили два уголовных дела после того как в местном посёлке Муромцево 14-летний мальчик, избитый кочергой и выгнанный из дома на улицу, обморозил пальцы ног.

По версии следствия, 14 января 37-летняя жительница посёлка, находясь в алкогольном опьянении, избила кочергой своего сына, отстающего в психическом развитии. Причиной побоев стало то, что подросток сделал ей замечание по поводу злоупотребления спиртным. Затем мать выгнала мальчика без верхней одежды и обуви на улицу.

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